To już feministyczny terroryzm? „Czas na rozwiązania siłowe, nie ustąpimy ani o krok”

Musimy zdecydować się na rozwiązania siłowe – mówiła w „Poranku” TOK FM Marta Lempart, liderka stowarzyszenia Strajk Kobiet. Twórczyni „Czarnego Protestu” zapowiedziała, że jej środowisko „nie cofnie się o krok”.

Lempart twierdzi, że działanie jej ruchu spowodowało poruszenie środowiska feministycznego na całym globie.

Dla mnie bardzo ważne jest to, że to właśnie polskie kobiety stały się katalizatorem. Od naszych protestów zaczęły się protesty Międzynarodowego Strajku Kobiet. Cieszy mnie to, że zarówno hasło „solidarność naszą bronią”, jak i znak graficzny są autorstwa Polek – mówiła na antenie stacji Lempart.

Zwłaszcza w małych miastach uświadomiono sobie, ze walka o prawa kobiet i demokrację to jest nasza wspólna sprawa – opowiadała o swojej feministycznej działalności.

Teraz zapowiada zdecydowane kroki dzięki, którym feministki mają zwiększać swój udział w życiu i debacie publicznej.

Musimy zdecydować się na rozwiązania siłowe – mam na myśli to, że od razu mówimy o tym, na czym nam zależy. Nie cofamy się ani o krok i nie damy się zagadać. Mamy kilka dobrych polityczek. To zabawne, że płeć przestaje mieć znaczenie, gdy to mężczyźni mają oddać władzę – mówiła.

Zobacz: Morawiecki chce uchodźców i zabrania nazywać opozycję „Targowicą”. To zapowiedź zwrotu w działaniach samego rządu?

Źródło: tokfm.pl, gazeta.pl., wolnosc24.pl