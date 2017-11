To już pewne. Lotnisko Chopina zostanie zamknięte. „Pozostaje pytanie, co z tym atrakcyjnym terenem”

To już pewne, lotnisko Chopina zostanie zamknięte dla ruchu pasażerskiego. Pełnomocnik rządu do budowy CPK – Mikołaj Wild – ostatecznie potwierdził, że w 2027 cały ruch pasażerki zostanie przeniesiony.

Wszystko przez budowę strategicznej inwestycji – Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ma ono powstać między Łodzią a Warszawą i ma być jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie.

Jak czytamy na portalu money.pl ostateczna deklaracja padła już teraz. To już pewne – zaznacza warszawska TVP3 – stołeczne Lotnisko imienia Fryderyka Chopina zostanie zamknięte dla ruchu pasażerskiego. Potwierdził na antenie Mikołaj Wild.

– Pozostaje pytanie, co z tym atrakcyjnym terenem – to jest 600 hektarów niemal w centrum miasta – skomunikowanym dwoma trasami szybkiego ruchu, siecią kolejową. I tutaj mamy 10 lat na podjęcie tej decyzji. Po jednej stronie są względy obronności – mamy tam również lotnisko wojskowe. Ale po drugiej stronie są koszty utrzymania tych 600 hektarów – zaznaczał w Sejmie.

Pasażerowie będą mogli korzystać jedynie z oddalonego o 45 km od Warszawy lotniska Solidarność, które ma powstać w Stanisławowie. To właśnie gminę Baranów wybrano na lokalizację Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Zdaniem wiceministra rozwoju Jerzego Kwiecińskiego, Centralny Port Komunikacyjny będzie „jednym z najważniejszych przedsięwzięć naszego kraju w najbliższych latach”. „Jego realizacja jest kluczowa dla rozwoju naszego kraju, bo będzie on spełniał nie tylko rolę hubu międzynarodowego, ale będzie tak naprawdę węzłem komunikacyjnym dla różnych źródeł transportu, w szczególności kolejowego” – mówił.

Na początku listopada rząd przyjął uchwałę ws. „Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność – Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej”. Nowe lotnisko ma powstać między Łodzią a Warszawą i ma być jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie.

Po pierwszym etapie budowy ma obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo nawet ok. 100 mln. Port ma powstać na ok. 3000 ha gruntów. Obiekt wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i kolejową ma kosztować ok. 30-35 mld zł.

Do końca 2019 r. mają trwać prace przygotowawcze, a sam port ma być budowany przez kolejnych osiem lat, czyli powinien być otwarty w 2027 r. Wtedy lotnisko Chopina zostanie zamknięte na dla pasażerów na zawsze.

Źródło: Wolność24/ Money.pl/ TVP3/ PAP