To koniec handlu w niedzielę. Zmiany będą wprowadzane etapowo. Zobacz od kiedy nie zrobisz zakupów w niedzielę

Sejm uchwalił dziś ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele, jednak zmiany będą wprowadzane etapowo od marca 2018 r.

Od 1 marca 2018 r. będą dwie niedziele handlowe w miesiącu – pierwsza i ostatnia, a w 2019 r. handlowa będzie ostatnia niedziela każdego miesiąca. W 2020 r. natomiast ma obowiązywać całkowity zakaz handlu w niedziele.

Za uchwaleniem ustawy głosowało 254 posłów, przeciwko było 156, 23 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawą zajmie się Senat.

W trakcie prac nad ustawą przyjęto szereg poprawek. Pierwsza z nich przesuwa wejście w życie ustawy na 1 marca 2018 r.

Kiedy, i gdzie będzie można zrobić zakupy w niedzielę?

Od 1 marca 2018 r. w każdym miesiącu będą dwie niedziele handlowe – pierwsza i ostatnia.

od 1 stycznia 2019 roku będzie to tylko jedna niedziela w miesiącu – ostatnia, a od 1 stycznia 2020 roku będzie obowiązywał zakaz handlu w niedziele z pewnymi odstępstwami.

Ponadto poprawki doprecyzują m.in. kwestię ograniczenia handlu na stacjach benzynowych czy dworcach kolejowych. Jedna z poprawek wyłączy z zakazu sklepy internetowe.

Projekt ma też mnóstwo wyłączeń, a wręcz zakłada, że nawet w handlu nadal w niedziele będą pracować dziesiątki tysięcy ludzi.

– Projekt uderza jedynie w duże sklepy i galerie handlowe, gdzie w ostatnich miesiącach stopniowo zaczęły rosnąć płace i poziom uzwiązkowienia – komentuje Piotr Szumlewicz, ekspert i doradca OPZZ.

– Promuje natomiast małe sklepy, gdzie warunki pracy są najgorsze, związki zawodowe nie istnieją, a produkty są najdroższe. Trudno uznać, że jest to dobra zmiana – dodaje Szumlewicz.

Wyjątków, czyli sklepów i punktów handlowych, które będą mogły otwierać podwoje w niedziele, jest wiele.

Wątpliwości budzą przede wszystkim poprawki wyłączające spod ustawy piekarnie, cukiernie i lodziarnie.

I tak na przykład, popularne sieci dyskontów, zarówno Biedronka, jak i Lidl prowadzą wypiek pieczywa na miejscu. Ale nie tylko one. Robi to także Carrefour czy inne sieciówki.

W ustawie nie sprecyzowano, czy sprzedaż pieczywa ma być dominującą działalnością sklepu.

Poza tym, w ustawie zapisano, że w Wigilię Bożego Narodzenia oraz w sobotę bezpośrednio poprzedzającą Wielkanoc handel będzie możliwy tylko do godz. 14.

Dodajmy, że projekt ustawy trafił do Sejmu jesienią ubiegłego roku jako inicjatywa obywatelska autorstwa Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, w którego skład wchodzi m.in. NSZZ „Solidarność”.

Teraz ustawa trafi do Senatu, a jeśli on nie zgłosi uwag, to do prezydenta do podpisu.

