To mogły być leki lub narkotyki. „Niczego nie wykluczamy.” Prokuratura bada jak te substancje chemiczne znalazły się w organizmie Magdaleny Żuk

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze przedłużyła śledztwo w sprawie śmierci Magdaleny Żuk i bada wątek obecności w jej organizmie substancji chemicznych.

Prokuratura przedłuża też śledztwo w sprawie śmierci 27-latki, by biegli mogli dokładnie przeanalizować wyniki sekcji zwłok.

Zobacz też: Ania i Robert poszli na wycieczkę w góry. Zginęli od strzałów w głowę. Po 20 latach zapowiada się przełom w śledztwie. Były oficer CBŚ na tropie zabójcy studentów

Z badań wynika bowiem, że w organizmie Polki znaleziono ślady różnych substancji chemicznych, nie wyklucza się, że mogą to być leki i narkotyki.

– Musimy mieć pewność, co to były za substancje oraz kiedy i dlaczego zostały przyjęte – mówi dla mediów prokurator Tomasz Czułowski z Jeleniej Góry.

Śledczy podkreślają, że nie wykluczają żadnej z ewentualności, jeśli chodzi o śmierć Magdy. Żeby wyjaśnić wszystkie wątpliwości, przedłużają śledztwo do 31 stycznia 2018 r.

Czytaj także: Amerykanie dostaną piękny prezent na święta. 1,5 biliona dolarów w kieszeniach obywateli. Czegoś takiego nie było od czasów Reagana

W tym czasie chcą też sprawdzić, co dziewczyna robiła w ciągu kilku miesięcy przed wylotem do Egiptu. Chodzi o ewentualne leczenie psychiatryczne, któremu miałaby poddawać się Magda. Ale też o to, z kim się kontaktowała w tym okresie.

Przypomnijmy, że rodzina tragicznie zmarłej Polki zaprzecza, jakoby miała ona jakiekolwiek problemy psychiczne.

Magdalena Żuk, 27-latka, atrakcyjna, długowłosa blondynka o niebieskich oczach, 30 kwietnia wyjechała na wypoczynek nad Morze Czerwone do Egiptu, do kurortu Mars Alam.

Czytaj także: Ania i Robert poszli na wycieczkę w góry. Zginęli od strzałów w głowę. Po 20 latach zapowiada się przełom w śledztwie. Były oficer CBŚ na tropie zabójcy studentów

Zmarła w tajemniczych okolicznościach po kilku dniach pobytu. Według jednej z wersji, młoda kobieta zaczęła zachowywać się dziwnie, i wtedy przewieziono ją do tamtejszych szpitali. Potem miała wyskoczyć lub wypaść z okna.

Na etapie dzisiejszego śledztwa, sekcja zwłok wykluczyła, że przed śmiercią miałaby ona zostać pobita lub zgwałcona.

źródło: se.pl