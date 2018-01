To ona zastąpi Morawieckiego. Kim jest nowa Minister Finansów Teresa Czerwińska?

Teresa Czerwińska została we wtorek nowym ministrem finansów. Wcześniej jako wiceminister finansów odpowiadała za budżet, zastępując Hannę Majszczyk.

Teresa Czerwińska urodziła się 7 września 1974 r. w Dyneburgu, w ówczesnym ZSRR. Obecnie to drugie co do wielkości miasto na Łotwie. Właśnie stamtąd pochodzą jej rodzice Ludmiła i Bogusław Tumanovskis, takie jest też jej nazwisko panieńskie. Na drugie imię ma Tatiana, ale informacje o tym, podaje tylko katalog IPN.

Jak informuje resort finansów w nocie biograficznej na temat Czerwińskiej, nowa szefowa ministerstwa jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego w dyscyplinie finanse.

Nowa minister finansów trafiła do resortu na ul. Świętokrzyską w zeszłym roku obejmując stanowisko wiceministra finansów odpowiedzialnego za budżet, zastępując Hannę Majszczyk.

Pod koniec grudnia ubiegłego roku jako wiceminister finansów, odpowiadając na pytania posłów o zadłużenie, zwracała uwagę na spadającą relację długu publicznego do PKB. O ile w 2016 roku, mówiła, ta relacja wynosiła 54,1 proc., to w 2017 roku będzie 53,8 proc i tyle samo będzie w roku przyszłym. Tymczasem w krajach Unii ta relacja wynosi średnio 83,2 proc., a w krajach strefy euro 89 proc. – zaznaczyła.

„Polska była jednym z 12 krajów Unii utrzymujących relację długu do PKB poniżej 60 procent, zapisaną w Traktacie z Maastricht” – podkreślała Czerwińska. Maleją też, dodała, koszty obsługi długu do PKB.

Często podkreślała, że na koniec 2017 roku deficyt budżetu państwa będzie znacząco niższy od planowanego, głównie za sprawą poprawy ściągalności VAT.

Zanim Teresa Czerwińska trafiła do MF, to od grudnia 2015 r. do czerwca 2017 r. pełniła funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gdzie odpowiadała za opracowanie i wdrożenie nowego mechanizmu algorytmicznego podziału dotacji budżetowej dla uczelni publicznych, poprawę efektywności wydatkowania środków, odbiurokratyzowanie raportowania oraz wdrożenie rozwiązań projakościowych w mechanizmach finansowania uczelni wyższych, a także planowanie i realizację budżetu, wykonywanie zadań dysponenta części budżetowych całego sektora nauki i szkolnictwa wyższego, jak również sprawowała nadzór nad obszarem kontroli i audytu w jednostkach podległych i nadzorowanych.

Nowa szefowa resortu finansów jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Nauk Społecznych (1997 r.) oraz Wydziału Zarządzania (1998 r.). Zgodnie z informacją MF, ma bogate doświadczenie zarówno akademickie, jak i zawodowe związane z rynkiem finansowym. Jest autorką i współautorką wielu publikacji naukowych, a także analiz i ekspertyz z zakresu zarządzania finansami i ryzykiem instytucji finansowych (w szczególności ubezpieczeniowych) oraz społecznie odpowiedzialnego inwestowania. Jest także współautorką podręczników z makroekonomii, ubezpieczeń oraz zarządzania inwestycjami.

Czerwińska, to – jak zaznacza MF – ekspert w gremiach krajowych, tj. Doradczy Komitet Naukowy przy Rzeczniku Finansowym, grupa robocza Ministra Gospodarki (2014-2015), jak i gremiów międzynarodowych, tj. Insurance & Reinsurance Stakeholder Group przy European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) we Frankfurcie (2015-2018), koordynator obszaru regulacji finansowej w Centre for Antitrust and Regulatory Study (CARS) (2014-2015).

„W kadencji 2015-2018 jest sekretarzem Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk. Pracowała w Urzędzie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (2005r.), była powoływana do organów nadzorczych instytucji finansowych oraz jako biegły sądowy” – podano.

Jak informuje MF, Teresa Czerwińska jest mężatką, ma córkę. Jest miłośniczką teatru i muzyki klasycznej. (PAP)