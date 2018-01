To ona zastąpi Morawieckiego. „Służby popełniły błąd. Taka osoba nie powinna być nawet wiceministrem”

Ministrem finansów ma zostać Teresa Czerwińska. „Wirtualna Polska” przypomniała fakt, o jakim pamięta niewielu. Otóż eksperta od budżetu urodziła się na terenie Związku Radzieckiego. Służby popełniły błąd. Taka osoba nie powinna być nawet wiceministrem – miał powiedzieć portalowi polityk, który zasiada w sejmowej komisji ds. służb specjalnych.

Rzecznik ministerstwa finansów uspokaja i zapewnia, że Czerwińska była już sprawdzana przez służby. Była dwukrotnie sprawdzana przez służby jako kandydatka na wiceministra –powiedział „Wirtualnej Polsce” Łukasz Świerżewski, rzecznik MF.

Pani profesor Teresa Czerwińska to ceniona specjalistka, profesor czołowych polskich uczelni. Rozpowszechniane w tonie sensacji informacje są próbą jej dyskredytacji z powodu miejsca urodzenia. Tymczasem jest ona przykładem, jak owocne może być wsparcie udzielane przez Polskę rodakom na Wschodzie, m.in. przez stypendia czy pomoc w powrotach – dodał.

Teresa Czerwińska urodziła się 7 września 1974 r. w Dyneburgu. To drugie co do wielkości miasto na Łotwie. Właśnie stamtąd pochodzą jej rodzice Ludmiła i Bogusław Tumanovskis, takie jest też jej nazwisko panieńskie. Na drugie imię ma Tatiana, ale informacje o tym, podaje tylko katalog IPN.

