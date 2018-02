Totalny odjazd Róży Marii Barbary Gräfin von Thun und Hohenstein z domu Woźniakowskiej w „Skandalistach”

„W Polsce dzisiaj rodzi się faszyzm. Proszę poczytać co jest napisane o tym jak powstawał faszyzm we Włoszech. To się zaczynało właśnie tak” – stwierdziła w sobotę na antenie Polsat News europosłanka PO Róża Maria Barbara Gräfin von Thun und Hohenstein z domu Woźniakowska.

Thun gościła w programie „Skandaliści” kontrowersyjnej dziennikarki Agnieszki Gozdyry. Kiedy została zapytana o pikietę w Katowicach podczas, której demonstrujący powiesili zdjęcia europosłów, którzy zagłosowali w Europarlamencie za rezolucją przeciwko Polsce.

„Poczułam wówczas, że w polskim społeczeństwie dzieje się coś strasznego, że takie rzeczy są możliwe. Niepokojące jest, że policja przygląda się taki tzw. happeningom i nie reaguje” – mówiła.

Według polityk w Polsce jest przyzwolenie na takie zachowania. Thun ubolewała natomiast, że policja zajmuje się ludźmi, którzy protestują z białymi różami. Nie omieszkała też porównać sytuacji w Polsce do tego co działo się zaraz po I wojnie światowej we Włoszech.

„Proszę poczytać co jest napisane o tym jak powstawał faszyzm we Włoszech. To się zaczynało właśnie tak. Rozmawiałam niedawno z takim starym Włochem, który mówił, że jak u nich pojawili się faszyści, to śmiali się z nich. Wydawało im się, że to niepoważni faceci. Przez głowę nikomu nie przeszło, że oni mogą tam zostać. Co z tego wynikło, wszyscy wiemy” – przekonywała Thun.

Widać wyobraźni tej pani nie brakuje. Zabawne jest to, że w obliczu podobnych wypowiedzi Róża Maria Barbara Gräfin von Thun und Hohenstein z domu Woźniakowska dziwi się jeszcze, że w kontekście jej osoby tak często używane jest słowo „zdrada”.

Źródło: Polsat News