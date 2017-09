Totalny odlot posła Platformy Obywatelskiej. On na prawdę to powiedział, przed milionami widzów

Politycy, zarówno partii rządzącej, jak i opozycji, wygadują czasami takie głupoty, że ciężko to jakkolwiek komentować. Tym razem jednak Andrzej Halicki z PO, w programie Woronicza 17, przekonywał, że to jego partia zablokowała przyjazd imigrantów do Polski.

Takie słowa wywołały oczywiście konsternację, zarówno wśród gości programu, jak i u prowadzącego Michała Rachonia.

Halicki ignoruje kilka istotnych faktów. Przede wszystkim to rząd Ewy Kopacz, która jak się zdaje pochodziła z PO, w 2015 roku zgodził się na przyjęcie do Polski 7 tysięcy imigrantów w ramach systemu relokacji.

Zobacz także: Straż Graniczna dostanie granatniki. „Przeciwko nielegalnej imigracji i przemytnikom”

To też Ewa Kopacz mówiła w Sejmie podczas debaty m.in. na ten temat, że „mamy moralny obowiązek ich przyjąć”.

Halicki stwierdził, że „Platforma nigdy nie poparła kwot relokacji”, co jest oczywiście nie prawdą, PO zastrzegła jedynie prawo do sprawdzania tychże imigrantów, co jak pokazała praktyka w państwach zachodu, właściwie nic nie daje.

Poseł PO twierdził także uparcie, że Polska była w tej kwestii liderem Grupy Wyszehradzkiej. Problem w tym, że pozostałe 3 państwa, Czechy, Węgry i Słowacja, miały w sprawie nielegalnych imigrantów inne zdanie.

Warto przeczytać: Antypolska propozycja Danuty Huebner z Platformy Obywatelskiej. Przez nią Polska może nie zyskać po Brexicie, choć powinna