Tradycyjnie we Wszystkich Świętych katolicy odwiedzają groby bliskich. A co z udziałem we mszy świętej? Jest obowiązkowe czy nie?

1 listopada jest dniem ustawowo wolnym od pracy i większość z nas z pewnością wybierze się dziś na cmentarze by zapalić znicze, zostawić wieniec i pomodlić się na grobach naszych zmarłych. Robimy to niezależnie od tego, jak się ma nasza wiara. Większość wierzących udaje się też do kościoła.

Według religii i tradycji, w ten sposób czcimy pamięć swoich bliskich zmarłych. Jednak praktyka ta nie jest przypisana tylko wierzącym.

Zobacz też: „Dziady”, „zaduszki”, czyli nasze, polskie Halloween

We Wszystkich Świętych groby odwiedzają też niewierzący. Proceder ten nie jest natomiast obowiązkowy z punktu widzenia Kościoła katolickiego.

Obowiązkowym jest za to udział we Mszy Świętej. W kalendarzu liturgicznym 1 listopada funkcjonuje jako święto nakazane. Oznacza to, że na osobach należących do kościoła rzymskokatolickiego spoczywa obowiązek uczestnictwa w liturgii.

Czytaj także: Macron będzie miał znowu powody do niezadowolenia z Polaków. W laickiej Francji powstaje Komitet Obrony Pomników

Parafie często ułatwiają wiernym spełnienie tego obowiązku poprzez organizację dodatkowej Mszy Świętej na cmentarzu.

Ten kto już z góry wie, że 1 listopada może nie zdążyć na Mszę Świętą, bo musi dojechać np. gdzieś daleko na podmiejski cmentarz lub na wieś, gdzie nie ma kościoła ani kapliczki, może pójść na wieczorną Mszę Świętą sprawowaną dzień wcześniej. W tym przypadku jest to zawsze 31 października.

Mówi o tym Kodeks Prawa Kanonicznego (Kan. 1248 § 1): „Nakazowi uczestniczenia we Mszy Świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim, bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego”.

Warto dodać, że wbrew nazwie święta, Wszystkich Świętych jest dniem, w którym wspominamy nie tylko osoby kanonizowane bądź beatyfikowane, ale również pozostałych zmarłych, którzy zostali zbawieni i trafili do nieba.

Inaczej ma się sprawa z 2 listopada. Zaduszki nie są już dniem wolnym od pracy i również na wierzących nie spoczywa obowiązek uczestnictwa we Mszy Świętej.

Czytaj także: Bitwa pod Wołominem. Największe starcie pancerne na ziemiach polskich

źródło: rmf.fm