Tragiczna prognoza pogody na najbliższe dni. Duże opady i porywisty wiatr. IMGW wydał ostrzeżenia

Jak informuje IMGW, Europa północno wschodnia i północno zachodnia są w zasięgu niżów, na pozostałym obszarze dominuje rozległy układ wyżowy. Polska północno-wschodnia pozostaje w zasięgu niżu znad Rosji, w strefie pofalowanego frontu atmosferycznego, południowo-zachodnia część kraju przejdzie w zasięgu wyżu znad Francji, z północnego zachodu napływać będzie powietrze polarne, morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hPa i będzie rosło.

W środę w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami opady deszczu, w górach powyżej 800 m n.p.m. śniegu, a w dolinach karpackich miejscami również opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na Pomorzu prognozowana suma opadów do 15 mm. Temperatura maksymalna od 4 st., 5 st. na wschodzie do 8 st., 9 st. na zachodzie i na wybrzeżu. Wiatr umiarkowany i dość silny, a na wybrzeżu dość silny i silny, porywisty, zachodni.

Na zachodnim wybrzeżu średnia prędkość wiatru od 40 km/h do 45 km/h, a na wschodnim od 30 km/h do 55 km/h. Wiatr w porywach do 65 km/h, a na wybrzeżu do 80 km/h. Wysoko w górach wiatr w porywach do 100 km/h, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie duże, na południowym zachodzie większe przejaśnienia. Miejscami, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju i na wybrzeżu opady deszczu, w Karpatach powyżej 800 m n.p.m. zanikające opady śniegu. Temperatura minimalna przeważnie od 2 do 5 st., na Pomorzu od 5 do 7 st., a w rejonach podgórskich od -2 do 2 st. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu umiarkowany i dość silny, porywisty, zachodni. Wiatr w porywach na północy i wschodzie do 55 km/h, nad morzem do 70 km/h. Wysoko w górach porywy wiatru do 80 km/h, powodujące zamiecie śnieżne.

W czwartek na północy, wschodzie i w centrum zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, pod koniec dnia miejscami rozpogodzenia. Początkowo miejscami słabe opady deszczu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże przechodzące w umiarkowane i małe. Temperatura maksymalna od 4 st., 5 st. na wschodzie do 8 st., 9 st. na zachodzie i wybrzeżu, w dolinach karpackich od 3 do 5 st. Wiatr słaby i umiarkowany, na Pomorzu umiarkowany i dość silny, porywisty, zachodni i południowo-zachodni. Wiatr w porywach na Pomorzu do 60 km/h, nad morzem do 70 km/h, wysoko w górach do 80 km/h.

W środę w Warszawie zachmurzenie duże i opady deszczu. Temperatura maksymalna 6 st. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, zachodni. W nocy zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu. Temperatura minimalna 4 st. Wiatr początkowo dość silny i porywisty, w porywach do 55 km/h, w drugiej części nocy słabnący do umiarkowanego, zachodni.

W czwartek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Początkowo opady deszczu. Temperatura maksymalna 6 st. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni. (PAP)