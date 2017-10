„Trojański koń” usunięty z parlamentarnego klubu PiS. Byli koledzy jasno pokazali mu, co o nim myślą

Poseł Łukasz Rzepecki wykluczony z klubu PiS. Za jego uśnięciem głosował prawie cały klub. Dwóch posłów wstrzymało się od głosu.

Informację o wykluczeniu posła Rzepeckiego z klubu potwierdziła w rozmowie z rzecznik PiS Beata Mazurek.

Żeby dać do zrozumienia, co b. koledzy z PiS sądzą o nim, to teraz Rzepecki dostał miejsce na Plenarnej Sali obok posłów Platformy Obywatelskiej.

Czytaj też: Młody poseł, Łukasz Rzepecki, wyrzucony z PiS długo nie będzie bez klubu. Już niedługo może zasiąść w ławach poselskich innej formacji

Rzepecki już poprzednio, przy zwieszeni go w prawach członka klubu nie krył zdziwienia:

„Jestem bardzo zaskoczony, zszokowany tą sytuacją, nikt ze mną nie rozmawiał na ten temat, dowiedziałem się o tym z mediów, nie wiem, co było powodem tej sytuacji, ja realizuję program PiS”.

Czytaj też: Powrót reprywatyzacji. Właściciele i ich potomkowie dostaną jednak skromną rekompensatę

Beata Mazurek poinformowała, że już przedtem było już wystarczająco dużo posunięć ze strony posła, które wskazywałyby na to, że bliżej mu do opozycji niż do własnej partii.

Źródło: Onet, PAP