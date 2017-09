Uber w Polsce rozwija się prężnie. Taksówkarze narzekają na nieuczciwą konkurencję, a Uber wskazuje na liczne przywileje taksiarzy

Z Ubera korzysta ponad milion Polaków – mówiła dla money.pl Magdalena Szulc z Uber Polska. Jak dodała liczba przejazdów z każdym miesiącem rośnie o 20 proc. Największymi jego oponentami są taksówkarze. W Polsce coraz częściej pojawia się dyskusja nad regulacjami jakimi powinien zostać objęty.

Każde państwo w jakim pojawia się Uber musi podjąć decyzję czy liberalizować przepisy jak np. w Finlandii, czy narzucić twarde reguły. Tak było w Danii, z której firma musiała się wycofać.

Liczne protest taksówkarzy, którzy narzekają, że Uber jest nieuczciwą konkurencją nie przeszkadzają Polakom korzystać z jego usług.

Taksówkarze zwracają uwagę, że ich konkurenci działają bez licencji, taksometrów i ubezpieczeń. Szulc odpowiada jednak, że kierowcy Ubera nie mają wielu udogodnień, z jakich tradycyjne korporacje.

Oni nie mają wielu przywilejów, które mają taksówkarze. Oni nie są na karcie podatkowej, tylko płacą regularny podatek od dochodu. Uzależniony od tego, ile zarabiają, a nie zryczałtowany, jak w przypadku taksówkarzy. Nie mogą wjeżdżać w oznaczone części miasta, nie mają miejsc postojowych, nie mają buspasów – mówi.

Wiele wskazuje na to, że to dopiero początek konfliktu. Trudno przewidzieć jak polskie władze ostatecznie odniosą się do działalności Ubera.

Źródło: money.pl