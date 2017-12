UWAGA! Można dostać po kieszeni za spaliny. Pierwszy wyrok na podstawie przepisów antysmogowych

Jeden z mieszkańców Rybnika został skazany na podstawie uchwały antysmogowej. Za palenie w piecu mułem węglowym będzie musiał zapłacić 500 zł. grzywny. Według ekologów to zbyt niska kara.

Poziom zanieczyszczenia powietrza w Rybniku jest zatrważający. To jedna z najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce. To mogło być powodem, dla którego strażnicy miejscy zamiast zastosować pouczenie wobec jednego z mieszkańców skierowali sprawę do sądu.

Dzięki wprowadzeniu na Śląsku i Małopolsce przepisów antysmogowych sąd mógł nałożyć na mieszkańca dzielnicy Chwałowice grzywnę w wysokości 500 zł.

Zobacz: Skandaliczne słowa duchownego! „Módlmy się, żeby książę był gejem”

Według ekologów kara jaką nałożył na mieszkańca Sąd Rejonowy w Rybniku jest śmiesznie niska.

„Podkreślają, że spalanie flotokoncentratów węglowych w kotle centralnego ogrzewania to niezwykle poważna sprawa, mająca wpływ na zdrowie i życie nie tylko tej jednej ukaranej osoby. Muły i flotokoncentraty powstające w zakładach przeróbczych, podczas spalania mogą wnikać do płuc i wywoływać poważne dolegliwości, a także być przyczyną nowotworów” – podaje wprost.pl

Zobacz: Miecz Damoklesa nad Polską. Rosjanie na stałe instalują rakiety Iskander nad polską granicą

Źródło: Polsat Sport, wprost.pl