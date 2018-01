UWAGA! Nadchodzą zawieje i zamiecie śnieżne! I marznący deszcz. IMiGW ostrzega [MAPA]

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega – przez najbliższe dni czeka nas silny wiatr i opady sniegu, co razem będzie tworzyło zawieje i zamiecie śnieżne.

W poniedziałek zachmurzenie będzie małe, miejscami umiarkowane lub duże. Temperatura maksymalna od -7 st., -5 st. na północnym wschodzie około -2 st. w centrum do 1 st. na południowym zachodzie i nad morzem, w rejonach podgórskich od -4 st. do 1 st.

Wiatr początkowo słaby i umiarkowany, później umiarkowany i dość silny, porywisty. Po południu na wybrzeżu porywy wiatru do 60 km/h, a na Przedgórzu Sudeckim do 55 km/h.

W nocy z poniedziałku na wtorek wystąpią opady śniegu i śniegu z deszczem, a na zachodzie deszczu. Temperatura minimalna od -11 st. na wschodzie oraz w kotlinach karpackich, około -5 st. w centrum do 0 st. na krańcach zachodnich.

Wiatr na przeważającym obszarze umiarkowany, porywisty, południowy i południowo-wschodni. Na północy Polski wiatr okresami dość silny i silny, w porywach do 70 km/h, w strefie nadmorskiej do 80 km/h, południowo-wschodni i południowy. Porywy wiatru wysoko w Sudetach i Karpatach do 110 km/h.

We wtorek zachmurzenie duże z opadami: na wschodzie śniegu, na zachodzie śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu, przejściowo także marznącego deszczu powodującego gołoledź. Temperatura maksymalna od -5 na północnym wschodzie, około 0 st. w centrum do 4 st. do 5 st. na krańcach zachodnich. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 80 km/h, w górach do 110 km/h, z kierunków południowych.

W drugiej połowie tygodnia wiatr ma się uspokoić. Poniżej mapka zagrożeń przygotowana przez IMiGW. W zaznaczonych obszarach mogą wystąpić zawieje i zmiecie śnieżne, a także marznące opady deszczu i deszczu ze śniegiem.



Źródło: (PAP)