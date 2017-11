UWAGA! Nowy sposób kradzieży w komunikacji miejskiej! Złodzieje ściągają pieniądze z kart płatniczych

W sieci pojawiły się zdjęcia ukazujące złodziei ze skanerami do zbliżeniowego ściągania pieniędzy z kart płatniczych. W komunikacji miejskiej czy w tłumie są oni w stanie ściągać sumy do 50 zł lub do 30 euro.

Zdjęcie ze złodziejem trzymającym w ręce urządzenie POS w komunikacji miejskiej, opublikowano na facebookowym fanpage’u „Hit Tube”.

Fotografia została opatrzona komentarzem:

Uważajcie!

Garda alarmuje o wzmożonej „działalności” złodzieji używających przenośnych urządzeń POS (Point of Sale). Są to bezstykowe – zbliżeniowe skanery kart płatniczych (używane np. do płatności w sklepach).

Złodziej „wbija” kwotę poniżej 50 Złotych lub poniżej 30 Euro (takie transakcje nie są wymagane potwierdzeniem kodem PIN) i szuka (lokalizuje) najbliższą kartę płatniczą.

W ten sposób dokonuje kradzieży.

Uważajcie np. w autobusie lub w tłumie.

Jeden z internautów komentujących wpis potwierdził, że takie sposoby na okradnie ludzi w zatłoczonych miejscach są skuteczne.

– Badaliśmy ten problem na Politechnice, faktycznie jest to możliwe … Ale istnieje też sposób na uniknięcie cyberkradzieży – pisał.

Najprostszy sposób to owinięcie, oklejenie karty tzw. taśmą McGywera (koniecznie srebrną). Najskuteczniejsze z kolei jest nałożenie powłoki silikonowej (np. spray do uszczelek samochodowych) i UWAGA!: podłączenie na kilka minut do bieguna „+” baterii 4,5 volt-owej – dodał.

Sposoby na uniknięcie utraty gotówki wskazywali też inni komentujący.

Kilka kart w portfelu wystarczy, nawet jeżeli jest w nim karta miejska, skanery nie mają szans.

Na Allegro można za parę złotych kupić pokrowiec na kartę blokuje fale RFID/NFC. Etui na karty zbliżeniowe z zabezpieczeniem przed zeskanowaniem Pacsafe RFIDsleeve pozwalają zabezpieczyć portfel przed nowym rodzajem kradzieży, czyli zeskanowaniem kart płatniczych z technologią RFID, umożliwiających uregulowanie rachunku w sklepie.

Sam taki mam i sprawdziłem działa, po włożeniu w pokrowiec karty nie ma możliwości jej zeskanować.

Ja w banku zablokowałam kartę dotykowo mam tylko na PIN ,nie muszę się bać takich cwaniaków.

Można się zabezpieczyć przed takimi złodziejami są specjalne portfele blokujące odczyt danych naszych kart, legitymacji itp.

Mimo, że pomysłowość nieuczciwych ludzi zdaje się być nieograniczona to można się przed nimi skutecznie bronic.

Co ważne, aby ściągnąć pieniądze w taki sposób złodziej musi zbliżyć czytnik do karty na odległość kilku milimetrów, co oznacza, że jest to bardzo trudne zadanie.

Nie należy więc wpadać w panikę, a noszenie karty w portfelu najprawdopodobniej jest w stanie uchronić nas przed stratami finansowymi.

