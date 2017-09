W Europie dzień, jak co dzień. Rzym, Londyn, Berlin, Paryż, Bruksela i Manchester. Terror, gwałty, pedofilia, aresztowania i ewakuacje

W Londynie kolejny dzień ewakuacji w mieście. Tym razem stacji metra Liverpool Street. W Rzymie policja aresztowała „uchodźcę” z Nigerii, który przez 5 dni terroryzował dzielnicę. W Manchesterze skazano „uchodźcę” który m.in próbował zgwałcić 6-latkę.

Wczoraj w Londynie ewakuowano niezależnie od siebie dwa miejsca. Najpierw okolice stacji Holborn, zaś godzinę później targu Leadenhall, nieopodal London Bridge. W obydwu przypadkach policja sprawdzała podejrzane pakunki.

Za to dziś zaledwie jedna ewakuacja – okolic stacji Liverpool Street, gdzie też znaleziono podejrzaną paczkę. Policja jak zwykle otoczyła sąsiedztwo i wyprowadziła ludzi z okolicznych budynków.

W nocy na londyńskim lotnisku Heatrow aresztowano 22-letnia kobietę podejrzewaną o terroryzm. Kobieta przyleciała z Turcji i została aresztowana jako członkini organizacji terrorystycznej.

Zaś nad ranem w Newport w południowej Walii aresztowano trzech mężczyzn podejrzewanych o współudział w piątkowym zamachu w londyńskim metrze

Z kolei w stolicy Niemiec aresztowano dwóch mężczyzn podejrzewanych o terroryzm. 31-letni Raad Riyadh A. A.i 19-letni-Abbas R. mają być członkami ISIS – poinformowała Frauke Koehler, rzecznik berlińskiej prokuratury.

Riyadh, który przybył dwa lata wcześniej jako uchodźca podejrzewany jest o zabicie irackiego oficera i wymuszanie pieniędzy od biznesmenów. Pieniądze trafiały do ISIS.

Kolejnego terrorystę aresztowano też w północnoniemieckim landzie Szlezwik-Holsztyn. 24-letni terrorysta przybył z Syrii dwa lata temu, także jako uchodźca. Jest podejrzewany o przynależność do organizacji terrorystycznych i napady z bronią w ręku.

Tymczasem w Giessen brutalnie zgwałcona została 28-latka. Kobiecie początkowo udało się uciekać przed napastnikiem, ale w końcu dogonił ją i brutalnie zgwałcił. Policja poszukuje brodatego mężczyzny o czarnych włosach i ciemnej karnacji.

We włoskim Bergamo aresztowano wczoraj uchodźce z Sierra Leone, który napadł na recepcjonistkę z wiejskiego zajazdu i zgwałcił. 20-latek uciekł z obozu dla uchodźców, ale został złapany przez carabinierów.

W belgijskiej Brugii na 9 lat więzienia skazano 2 alfonsów z Nigerii. Kierowali oni gangiem, który zmuszał Nigeryjki do prostytucji. Gang przemycił do Belgii 25 kobiet. Najmłodsza ma 17 lat.

W Manchesterze skazano uchodźcę zwyrodnialca, , który za pomocą mediów społecznościowych namawiał dzieci do lubieżnych czynów. 30-letni Johann Ramchelawon zakładał konta m.in na Facebooku, gdzie pozował na nastolatka wyglądającego kubek w kubek jak idol nastolatek Justin Bieber.

Po nawiązaniu kontaktu namawiał dzieciaki do rozbierania się i odgrywania lubieżnych scen. Policja podejrzewa go aż o 14 takich czynów, ale ze względu na dobro dzieciaków nie ujawnia żadnych szczegółów. Policja namierzyła go, gdy podejmował próbę „uwiedzenia” 12- latki. „Uchodźca” pedofil próbował też zgwałcić 6-letnią dziewczynkę.

Zwyrodnialec działał przez pół roku. Pedofil został skazany na 15 lat więzienia.

Dużo krócej, bo tylko 5 dni działał nigeryjski uchodźca w Rzymie. Uzbrojony w kilof, maczetę, czy młotek szalał po dzielnicy Torre Angela. Próbował dostać się do mieszkań, zdemolował samochody i kościół parafii Świętego Szymona i Judy Tadeusza.

Policja zatrzymywała go dwa razy i dwa razy wypuściła. Tymczasem mieszkańcy dzielnicy przez 5 dni barykadowali się w domach i wzywali funkcjonariuszy na pomoc. 31-letniego Nigeryjczyka ostatecznie aresztowano dopiero za trzecim razem.

Paryż grodzi zaś swą największą atrakcję turystyczną kuloodpornymi ekranami ze szkła. Dotychczasowe zabezpieczenia okazują się niewystarczające. Nowe mają kosztować jedynie 300 mln. euro. Tak Paryż przygotowuje się na olimpiadę w 2024 roku.

