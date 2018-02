W marcu będzie podwyżka emerytur. Śmieszne kwoty, a do tego większość zje inflacja

Zapowiada się najwyższa podwyżka emerytur od 5 lat. „Najniższa emerytura wzrośnie w tym roku o 29,80 zł. Z kolei przeciętne świadczenie emerytalne będzie wyższe o 67,28 zł” informuje Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Tak „wysoka” podwyżka to efekt znacznego wzrostu wynagrodzeń w 2017 roku i zwiększenia kwoty bazowej.

Według GUS od marca stawka bazowa, która jest podstawą do wyliczania emerytur i rent, będzie wynosiła do 3731,13 zł. To niemal o prawie 200 zł więcej niż rok wcześniej. Wtedy stawka wynosiła 3536,878 zł.

Czytaj też: Koszmarna pomyłka rządu w czasie prac nad ustawą o niższym wieku emerytalnym. Wypłacane emerytury są niższe nawet o 400 złotych

Kwota bazowa wynika z przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, które jest pomniejszane o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia społeczne.

Komentarz: Szkoda, że nie podano jak ta podwyżka, ma się do inflacji, która obecnie w naszym kraju jest na poziomie 2%. W większości przypadków całkowicie pokryje ona wysokość podwyżki, która wyniesie ok. 3%.

Czytaj też: Unia Europejska też ma swój ZUS. On również zbankrutuje. Na emerytury europosłów ściągną z podatników kolejny haracz