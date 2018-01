W przyrodzie jednak coś ginie. Zobacz, jak zmiany Kurskiego wpłynęły na oglądalność

Prezes TVP Jacek Kurski wpadł na genialny pomysł. Poprzestawiał tak program, żeby jego okręty flagowe programu 1 i programu 2 nie nakładały się czasowo.

Tak się składało, że o tej samej porze były nadawane na Jedynce, „Korona królów”, a na Dwójce teleturniej „Jeden z dziesięciu”.

W związku, z czym przeniesiono teleturniej do Jedynki, który teraz jest emitowany zaraz po „Kronie królów”. Efekt jest znakomity. Oglądalność wzrosła z 2 mln do 2,9 mln widzów. To najlepszy wynik, niemal od dekady.

Jestem zdecydowanie za tym, żeby szanować przyzwyczajenia Widzów, ale jednocześnie brać pod uwagę ich prośby. Cieszymy się z próśb Widzów o emisję teleturnieju „Jeden z dziesięciu” na głównej antenie Telewizji Polskiej. Jest to zbieżne z naszą ogólną strategią profilowania kanałów oraz z naszą intuicją, że teleturniej jest klasycznym programem jedynkowym: misyjnym, wiedzowym, skierowanym do szerokiej publiczności. Dzięki temu mamy w TVP1 spójną i pełną ofertę od „Teleexspresu” do „Wiadomości”, a publiczność nie musi szukać swoich ukochanych pozycji w innych kanałach. Jednocześnie wzmocniliśmy w ostatnim czasie TVP2 o inny codzienny teleturniej – siedem razy w tygodniu nadajemy „Koło fortuny” – dedykowany klasycznej widowni Dwójki. Krótko mówiąc, mamy „win win” – coś zyskała Dwójka, zyskuje też Jedynka – wyjaśnił prezes Kurski.

Trzeba było jednak dziurę na Dwójce po teleturnieju jakoś zapełnić. Zdecydowano się na powtórkę „Rodzinki.pl”. Efekt jest porażający. Dwójka straciła straciła aż 1,5 mln widzów. Serial oglądało tylko 480 tys. osób.

To oznacza, że przy tych zmianach TVP, wbrew optymizmowi prezesa, ogółem straciła. Mówi się, że w przyrodzie nic nie ginie, jednak na tej roszadzie TVP straciła 0,6 mln widzów.