„W tej chwili jest bardzo źle” w Warszawie i na całym Mazowszu. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska alarmuje w sprawie smogu

Jakość powietrza na Mazowszu jest zła, istnieje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla smogu w województwie – dowiedziała się we wtorek PAP w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie.

„W tej chwili jest bardzo źle. To co się dzieje, to powtórzenie tego, co się działo w święto Trzech Króli w 2016 roku. Wówczas 8 i 9 stycznia odnotowaliśmy przekroczenia poziomu informowania (średniodobowe stężenie 200 mikrogramów na metr sześc.) dla pyłu PM10. Takie przekroczenie wystąpiło też wczoraj w Otwocku” – powiedziała we wtorek PAP Krystyna Barańska z WIOŚ w Warszawie.

Jak wyjaśniła, zgodnie z prawem przekroczenie poziomu informowania dla jednej stacji (w tym przypadku w Otwocku) sprawia, że Wojewódzki Inspektorat musi wysłać informację do zespołu zarządzania kryzysowego przy wojewodzie o możliwości przekroczenia na całym obszarze województwa stanu alarmowego (średniodobowe stężenie 300 mikrogramów na metr sześc. dla PM10).

„Jeszce nigdy w historii pomiarów prowadzonych przez WIOŚ w Warszawie, czyli od 2002 roku, nie odnotowano przekroczenia w woj. mazowieckim poziomu alarmowego. W naszej opinii ryzyko jego przekroczenia nie jest wielkie, ponieważ na środę prognozujemy zwiększenie siły wiatru, który poprawi sytuację. Zgodnie z prawem musimy jednak informację o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego we wtorek do wojewody przekazać” – powiedziała przedstawicielka WIOŚ.

Za obecny smog na Mazowszu odpowiada niska temperatura oraz brak wiatru.

We wtorek najwyższe stężania pyłów PM10 i PM2,5 odnotowywano w okolicach Warszawy – w Otwocku i Legionowie, a mniejsze w stolicy. Przed 9 godz., jednogodzinne stężenie pyłu PM2,5 w Otwocku wynosiło 132 mikrogramów na metr sześc. W Legionowie było to nawet 151 mikrogramów na metr sześc.

W przypadku wystąpienia poziomu alarmowego władze lokalne i regionalne powinny podjąć specjalne doraźne działania na rzecz zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza na danym obszarze.

Pył zawieszony w powietrzu jest szkodliwy dla zdrowia. W jego skład wchodzą m.in. siarka, metale ciężkie, silnie toksyczne chemiczne związki organiczne, jak dioksyny i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, np. benzo(a)piren.

Przy dużych zanieczyszczeniach powietrza dzieci i młodzież, osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby cierpiące na choroby układu oddechowego i krwionośnego – nie powinny przebywać długo na zewnątrz i ograniczyć wysiłek fizyczny na powietrzu. (PAP)