Warszawskie wydanie „Dziennika”, strona 15, dział „Świat” (24.20.07). Pierwsze litery kolejnych wersów artykułu „Rice krytykuje Moskwę za szantaż gazowy” układają się w niezbyt elegancki, ale jednoznaczny komunikat: „wała Tomaszowi Lisowi” . Przypadek? Tak twierdzi szef działu zagranicznego gazety. (…) Spytaliśmy eksperta, matematyka profesora Tadeusza Figiela z Polskiej Akademii Nauk, jak wygląda prawdopodobieństwo przypadkowego ułożenia się 19 liter w sensowne zdanie, w tekście liczącym około 1500 znaków. (…) Profesor stwierdził: – W dużym uproszczeniu taka szansa jest tysiąc razy mniejsza niż wygranie w Totolotka. A prawdopodobieństwo wygranej w Totka wynosi 1 do 13 milionów. Czasami się jednak wygrywa…

( źródło)

Prawdopodobieństwo to wynosi:

1 : [(Z do potęgi L) * C]

gdzie Z to liczba znaków pojawiających się na łamach dziennika na początku wierszy (alfabet + niektóre znaki interpunkcyjne itd); L=18, bo tyle liter ma hasło „Wała Tomaszowi Lisowi”; C wynosi 18!, czyli 1.28047474115e+16