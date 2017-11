Wałęsa po raz kolejny odleciał. Były Prezydent znowu błysnął. „Powinniśmy stworzyć z Polski i Niemiec jedno państwo”

Były prezydent polski i „legendarny” przywódca Solidarności udzielił wywiadu prokremlowskim mediom agencji ITAR-TASS. Prezydent „błysnął” kolejnym świetnym pomysłem.

Jak twierdzi: „Świat jest źle zorganizowany. ONZ, NATO i Rada Europy – to idee starej epoki”. „Powinniśmy rozszerzać struktury ekonomiczne i stworzyć z Polski i Niemiec jedno państwo: Europa” – dodał.

Jak ma w zwyczaju były prezydent Polski zaczął on skromnie od swoich zasług.

„Moja walka doprowadziła do zjednoczenia Niemiec. Granice rozbiliśmy. Na horyzoncie globalizacja. To wszystko wymaga innych programów i struktur – stwierdził w wywiadzie Wałęsa. Dodał, że podczas swoich podróży po świecie próbuje namawiać ludzi do dyskusji nad nowym porządkiem świata.”

„Tak daleko doszliśmy w ramach technicznej modernizacji, że już nie mieścimy się w naszych krajach. Musimy rozszerzyć ekonomiczne, obronne i różne inne struktury, stworzyć z Polski i Niemiec jedno państwo: Europa”– zasugerował.

Jako, że z Lechem Walęsą rozmawiali rosyjscy dziennikarze, musiało paść pytanie o stosunki Polsko-Rosyjskie.

„Niestety nie można ich nazwać dobrymi – ocenił. Niemcy przyczynili nam znacznie więcej zła, a stosunki mamy z nimi znacznie lepsze, niż z Rosją. Dlaczego? Bo Niemcy po wojnie przyznali się do wszystkich swoich świństw. Należy raz na zawsze powiedzieć, co kto komu złego zrobił i postawić kropkę.”

„Póki tego nie zrobimy, rana się nie zagoi” – dodał.

Według niego sprawą, która utrudnia relacje Polski i Rosji jest katastrofa smoleńska.

„Są tacy ludzie, którzy żyją historią, przeszłością, specagentami. Oni nie umieją wymyślić nic innego. Dlatego nie wolno im dawać powodu. Takie tematy należy usuwać” – podsumował Lech Wałęsa.

Źródło: Wolność24/ rmf24/ ITAR-TAS