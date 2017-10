Wielki sukces Polski! Zostaliśmy docenieni przez światowych ekspertów. To kolejne takie wyróżnienie

Jeden z najbardziej prestiżowych przewodników turystycznych na naszym globie, Lonely Planet ogłosił w końcu informację, na którą czekały rzesze podróżników na całym świecie – gdzie wybrać się na wakacje w 2018 r.

Lonely Planet to światowy gigant w dziedzinie publikacji turystycznych, który od 1972 r. wydaje popularne przewodnik oraz prowadzi jeden z największych portali podróżniczych, Thorn Tree.

Każdego roku Lonely Planet zaprasza do współpracy międzynarodowe grono ekspertów i dziennikarzy turystycznych, którzy, w ramach wielostopniowej selekcji przez kilka miesięcy głosują na nowe, najciekawsze zjawiska w świecie turystyki i podróży. Ich opinia decyduje o tym, które kraje Lonely Planet będzie promować w nadchodzącym roku.

Nagrody są przyznawane w czterech kategoriach w ramach plebiscytu „Best in Travel” na najlepszy: kraj, miasto, region oraz kierunek turystyczny czy miejsce do podróżowania, które oferuje najciekawsze produkty turystyczne za rozsądną cenę.

W tym roku właśnie eksperci uznali Polskę za jedną z najlepszych destynacji w tej ostatniej kategorii “Top 10 Best Value places to travel to in 2018”.

Wśród wyróżnionych krajów, tylko cztery znajdują się w Europie. Poza Polską, jest też Estonia i Hiszpania (Lanzarote), a dopiero na czwartym miejscu, co ciekawe, uplasowała się Wielka Brytania.

Jeśli chodzi o Polskę, wśród największych atrakcji dla turystów wyróżniono przede wszystkim Kraków, który wciąż przyciąga większe tłumy niż Praga czy Berlin i ma korzystniejsze ceny, podobnie jak stare miasto w Gdańsku oraz piękna sceneria Wybrzeża. Poza tym, jury doceniło też piękno historyczne Lublina, Torunia oraz Tarnowa.

Ponadto, fanom spotkań z naturą, przewodnik poleca Zakopane oraz Białowieski Park Narodowy. Przewodnik chwali również Polskę za niedrogie połączenia kolejowe i autobusowe, przystępne ceny posiłków, piwa i zakwaterowania.

To już drugie takie wyróżnienie Lonely Planet dla Polski. W 2015 r. Polska została sklasyfikowana jako jedna z najlepszych destynacji w kategorii: „Top 10 Country 2016”.

