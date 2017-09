Wojciech Cejrowski ostro o Rosji i UE. „Juncker to codziennie naprany alkoholik, a Rosja chce zaatakować Zachód” [VIDEO]

W programie Michała Rachonia „Minęła 20” w TVP Info, Wojciech Cejrowski, na tle flagi konfederacji symbolizującej według lewaków rasistowskie Południe, skomentował najważniejsze wydarzenia z ostatniego tygodnia. Oberwało się Rosji i Unii Europejskiej.

Według Wojciecha Cejrowskiego Rosja nieustanie przygotowują się do agresji na Zachód. Choć dzisiaj nie atakuje, to gdyby miała szansę na wygraną bez oporów by zaatakowała.

Zobacz też: Jak uświadomić dziecku wyższość prawicy nad lewicą? Janusz Korwin-Mikke wyjaśnia w anegdocie

Zdaniem podróżnika Rosji zależy na zajęciu Białorusi, bo ułatwia jej to zaatakowanie Zachodu. Rosja nie ma przewagi sprzętowej, ma za to przewagę w ilości żołnierzy, i dlatego Moskwie zależy by być bliżej granic NATO, tak by duże grupy rosyjskich żołnierzy miały mniejszą odległość do przebycia.

Cejrowski stwierdził, że nie powinno się używać programów rosyjskich informatyków a Polacy powinni brać przykład z tego, jak Amerykanie usuwają rosyjskie oprogramowanie ze swoich komputerów.

Wypowiadając się o Unii Europejskiej Wojciech Cejrowski stwierdził, że Jean-Claude Juncker to codziennie naprany alkoholik, UE prześladuje Polskę za niższy wiek wiek emerytalny dla kobiet, pomimo, że inne kraje Europy też mają rożny wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn.

Zdaniem podróżnika UE powinna się rozpaść i lepiej by było gdyby Donald Tusk był z dala od Polski. Cejrowski twierdzi, że Unia nie ma prawa ingerować w sprawie Puszczy Białowieskiej – Polska musi powiedzieć UE, że ma się od naszego kraju odwalić.

Komentując relacje Polski z Niemcami Wojciech Cejrowski stwierdził, że Angela Merkel skrzywdziła Niemcy swoją polityką imigracyjną a Niemcy muszą nam spłacić reparacje. Zdaniem podróżnika ziem zachodnich nie można traktować jako reparacji, bo PRL to nie było wolne państwo, tylko sowiecka strefa wojenna, i umowy podpisywane z PRL z Niemcami są nieważne.

Zobacz też: Kolejny koniec świata nastąpi 23 września? „Mam niezbite dowody, że ta planeta zderzy się z ziemią. Rząd wie, ale wszystko ukrywa”

Komentując unikanie odpowiedzi na pytania dziennikarzy przez prezydenta Gdańsk, Wojciech Cejrowski stwierdził, że urzędnik państwowy powinien mieć obowiązek odpowiadania dziennikarzom, a za unikanie odpowiedzi powinien płacić kary.

Kończąc rozmowę Wojciechowice Cejrowski przypomniał, że amerykańscy lewicowcy chcą w USA dać imigrantom prawa wyborcze by mieć większy elektorat, a Antifa, która zniszczyła pomnik Sobieskiego w Wiedniu (pisząc na nim, że Sobieski to faszysta) to debile. Podróżnik docenił też kiboli, którzy jak Jan Matejko za własne pieniądze prowadzą edukacje historyczną.

Jan Bodakowski

O Wojciech Cejrowskim pisaliśmy w

Wojciech Cejrowski chwali białą prawicę z USA i nazywa Antifę faszystami [VIDEO]