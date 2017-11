Wolnościowcy – czas na wielką koalicję! Należy zakończyć wszelkie podziały. Apel wolnorynkowego komentatora

Rząd Prawa i Sprawiedliwości coraz mocniej uderza w wolność jednostki. Rosną podatki i ograniczenia. Wolnościowcy wciąż pozostają podzielenie i skłóceni. W ten sposób nie da się skutecznie przeciwdziałać polityce rządu. Czas na koalicję.

Obywatel D.C na swoim facebookowym profilu opublikował plan działania, który może stanowić przykład zdroworozsądkowego myślenia o przyszłości środowiska wolnościowego w Polsce.

Słusznie diagnozuje sytuację, która panuje w naszym kraju:

Ludzie chcący wolności nie mają dziś reprezentacji bo środowisko wolnościowe zachowuje się jak banda dzieci w piaskownicy, z fochem i z myślą, ze tylko oni są prawdziwymi wolnościowcami bo przeczytali antologię Rothbarda.

W naturalny sposób powstaje więc szansa na przebicie się do szerszej świadomości społeczeństwa.

Wolnościowcy muszą jednak zakończyć podziały, które niszczą ich siłę. Tylko poprzez zjednoczenie możliwa będzie skuteczna walka z socjalnymi rządami PiSu.

Bloger proponuje stworzenie możliwe szerokiej koalicji, krótkiego programu, który będzie zawierał najważniejsze postulaty środowiska oraz chwytliwego hasła.

We wpisie zostały wskazane wszystkie najważniejsze organizacje, ugrupowania i stowarzyszenia, które w swoim działaniu kierują się postulatem wolności.

Są to Partia Wolność, Kongres Nowej Prawicy, Kukiz ’15 (posłowie, którzy głosowali przeciw zakazowi handlu w niedzielę), Wolni Obywatele, Stowarzyszenie KoLiber i Partia Libertariańska.

W ten sposób powstał spis ludzi i organizacji, którzy powinni usiąść razem do stołu i stworzyć coś, czego w Polsce od dawna brakuje. Szeroką koalicję, która będzie w stanie wywrzeć wpływ na kształt państwa.

Dokładne postulaty i plan działania poniżej (pisowania orgyginalna).

MĘSKA GRA

Brudna bomba – tak mogę określić ostatni tydzień w wykonaniu PiS. Zafundowali nam serię anty-wolnościowych skażeń:

– zakaz handlu w niedzielę

– ograniczenie w sprzedaży alkoholu

– likwidację górnego limitu składek ZUS (ergo podwyżka podatku)

I dalsze procesowanie:

– nowych rakowych ustaw o sądownictwie

– zmian w ordynacji aby ustawić wybory pod siebie

– likwidacji branży futerkowej

Oraz dodali wisienkę na torcie – powołali dyrektora nowego urzędu – Narodowego Instytutu Wolności. To już 12 nowa instytucja otwarta przez PiS – biurokratyczny rak się rozrasta.

To jest tylko tydzień a tyle masakr.

Jest tak naprawdę 2 rodzaje ludzi:

1. SOCJALNI – SŁABI: opowiadający się za państwem opiekuńczym

2. ODPOWIEDZIALNI – WOLNI: chcący wolnego wyboru

Oczywiście jest skala szarości miedzy tymi grupami ale tu średnia ważona pomoże, poza tym ludzie da się przekonać.

Ludzie chcący wolności nie mają dziś reprezentacji bo środowisko wolnościowe zachowuje się jak banda dzieci w piaskownicy, z fochem i z myślą, ze tylko oni są prawdziwymi wolnościowcami bo przeczytali antologię Rothbarda.

Słowa swe kieruję do Partia Wolność Kongres Nowej Prawicy Kukiz ’15 (posłowie, którzy głosowali przeciw zakazowi handlu w niedzielę), Wolni Obywatele Stowarzyszenie KoLiber Partia Libertariańska aby zaczęli działać.

1. KOALICJA

Spotkajcie się i porozmawiajcie o szerokiej koalicji wolnościowej, zaproście wolne elektrony.

2. PROGRAM

Ustalcie 10 punktów wolnościowych – rdzeń programowy koalicji.

Do tego wymyślcie proste hasło [na przykład]

S. P. O. K. O.

S.WOBODA – punkt o wolności osobistej

P.RZEDSIĘBIORCZOŚĆ – punkt o wolności gospodarczej

O.BRONNOŚĆ – punkt o bezpieczeństwie (broń+armia)

K.OMUNIKACJA – punkt o informatyzacji państwa

O.TWARTOŚĆ – punkt o tym, że Polska jest krajem otwartym na każdego przedsiębiorczego/pracowitego człowieka niezależnie od koloru skóry czy narodowości. otwartym na współpracę gospodarczą z każdym krajem

[to tylko przykład – nie chłostajcie mnie]

3. ZAPLECZE

Spotkajcie się z Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Robert Gwiazdowski Warsaw Enterprise Institute – przygotowali ostatnio projekt konstytucji, która może służyć za kamień węgielny porozumienia wolnościowego.

4. STRATEGIA

Spójrzcie na mapę – na okręgi wyborcze – wymyślcie system motywacyjny dla ludzi w każdym okręgu, którzy Was tam będą reprezentować – niech ich miejsce na liście będzie pochodną ich pracy a nie widzimisię jakiegoś lokalnego krula czy kacyka. Musi być konkurencja i wolny rynek abyście dostali najlepszego człowieka w okręgu. Róbcie prawybory, sprawdzajcie ludzi, którzy was reprezentują. Niech raportują do zarządu. To musi działać jak marketing w firmie. Trzeba być w powiatach, w gminach – blisko ludzi – tak się zdobywa poparcie. nie może być tak, że znowu jakiś leniwy tłusty kocur dostaje się do Brukseli bo sam tak zadecydował – jak wierzy w wolny rynek to niech udowodni, że jest najlepszą oferta w danym okręgu.

5. PRACA ZESPOŁOWA

Byłem na forum wolnościowym i wiem, że to bardziej przypomina gniazdo szerszeni niż przyjacielską atmosferę, ale gdy się nie zorganizujemy i nie powstrzymamy PiS to zdobędą większość konstytucyjną i jak mówi Al Pacino w Any Given Sunday – „we will die as individuals” [cała mowa w filmiku YT]. Praca zespołowa polega na tym, że każdy ma przypisaną rolę / funkcję i realizuje to co do niego należy tak jak zawodnik na boisku. Są prezenterzy, biegacze, organizatorzy, komentatorzy, graficy, PR-owcy, etc. Po ustaleniu strategii, koalicji, sojuszy, programu przystąpcie do realizacji – rozpisania tych funkcji, zbudujcie zespół i DRIVE ON!

6. ZAGROŻENIA

Odsuńcie na bok libertariański beton (to są ci pajace od „Friedman był lewakiem”, „Jacek Wilk nie jest wolnościowcem” etc) oraz betonowe kuce (to są ci od „Chiny to kapitalizm” i „Kukiz15 to [dowolna obelga]” – taki kompleks małego 4,7), ci ludzie są zagrożeniem dla integracji. Zagrożeniem dla całego zespołu. Odsuńcie radykałów i mącicieli.

7. JKM

Zapewnijcie każdemu członkowi koalicji VOTUM SEPARATUM od słów JKM. To jest główny problem – polaryzacja w ruchu ze względu na osobę JKM. Ja jestem pragmatyczny – wiem, że Korwin mówi rzeczy, z którymi się ciężko zgodzić lub które są niepotrzebne w debacie, ale wiem też, że mówi rzeczy mądre i ma niesamowitą charyzmę. Niech JKM będzie znana najbardziej znaną indywidualnością w koalicji ale nie jej głównym głosem. Macie młode osoby, które mogą pojawiać się w mediach i zabierać głos: Sławomir Mentzen Jacek Wilk Konrad Berkowicz Artur E. Dziambor

I przykładowo:

Jeśli JKM powie coś o strzelaniu do górników nauczcie się frazy „to prywatne zdanie JKM, koalicja jest za oddaniem udziałów w polskim górnictwie obywatelom nie politykom, czyli za prywatyzacją” [to jest przykład].

8. POPARCIE

gdzie szukać, w jakich grupach?

a) młodzież

To jest klucz do wyborów – nie najbliższych ale kolejnych. Do młodych niech przemówią młodzi, niech się z nimi spotykają, niech przekonują dlaczego wolność oznacza ich przyszłość, ich szansę na rozwój.

b) inteligencja

Zacznijcie zabiegać o poparcie inteligencji, która od PiS dostaje kopa – są to lekarze, prawnicy, przedsiębiorcy ale też naukowcy. Ci ludzie pracują – nie mają czasu na politykę – należy ich wyedukować, że wolność gospodarcza daje lekarzom większe zarobki i lepsze wyposażenie, prawnikom – państwo prawa i większe szanse na zatrudnienie, przedsiębiorcom – prosty system podatkowy i jasne zasady, młodym naukowcom – że finansowanie studiów zwiększy ich pensje i budżety na badania.

c) klasa średnia i bogaci

Wiemy, że sporo ludzi zostało kupione przez 500+ ale klasa średnia i ludzie bogatsi sie dokładają do tego programu najwięcej. Dla nich obniżka podatków przynosi więcej benefitów niż program socjalny. Umiejętnie to pokazać!

d) emigracja

bez wątpienia ta grupa znalazła się na aucie przez działania solidaruchów i komuchów czyli aktualnego POPiSu, tu jest spora szansa pozyskać elektorat bo to ludzie smakujący wolności na co dzień, ogarnięci życiowo, pewnie tęskniący za tym aby w Polsce było normalnie.

9. KOMUNIKACJA

Komunikacja wewnątrz i na zewnątrz to podstawa – musicie mieć jasne wytyczne dla każdego członka. Swoje kanały i i przekazy. Reagować szybko na zdarzenia. Komunikacja wizualna – Partia Wolność ma to ogarnięte, no może poza logo – sorry ale ta korona jest z d…y oczywiście lepsza niż pasta do zębów Wiplera ale koalicja powinna postawić na coś profesjonalnego – mogę osobiście polecić kreatywne agencje.

10. MEDIA

Otwórzcie swoją telewizję. Skoro dwa świrusy pitolące, że papież to szatan a stonoga powinna zginąć w ewolucji bo jest gorsza od dinozaura potrafią nawijać do ludzi te głupoty regularnie – to nie wierzę, że partia wolnościowa z subwencją nie umie tego ogarnąć. Internet to główne medium dziś. Jest nas trochę na facebooku ale na Twitterze czuję się zdominowany przez pisowskie uruk-hai. Zorganizujcie się.

Po co nam TVP jak nie potrafimy wygrywać z mikrocefalami Kaczyńskiego w social media?

Na zakończenie:

Mamy jeden wspólny cel, może setki różnych wizji jego realizacji ale w najbliższych miesiącach udowodnijcie wolnościowcy, że wasze IQ jest większe od waszego EGO. Udowodnijcie, że możecie budować.

Polityka to jest męska gra Panowie, zespołowa. Oczywiście nie wykluczam Pań, których nie brakuje w naszym środowisku, a które powinno się angażować, bo nie tylko są pracowite i mają cierpliwość ale też łagodzą obyczaje.

Z poważaniem,

Obywatel D.C.

Źródło: FB