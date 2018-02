Wróżbita Maciej rozgrzał Internet! Przepowiedział przyszłość Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska

Słynny wróżbita Maciej gościł w programie „Skandaliści” w Polsat News. Mówił między innymi o tym, jaką widzi przyszłość Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska.

Wróżbita Maciej swoją „karierę” rozpoczął po 18 roku życia. Obecnie prowadzi swój program na antenie EZO Tv.

W sobotni wieczór wyemitowano odcinek „Skandalistów” z jego udziałem. Wróżbita Maciej pokusił się między innymi o przepowiedzenie przyszłości dla Kaczyńskiego i Tuska.

Będzie zarządzał nadal, jego pozycja nie jest zagrożona. Tarot zwraca uwagę na jego przemęczenie. Uważam, że jego bardzo zmęczyła polityka. Jest bardzo ambitny, jak coś robi, to do końca. Jeżeli miałby odejść z polityki, to na własne życzenie – mówił o Kaczyńskim, wróżbita Maciej.

Z kolei mówiąc o Donaldzie Tusku, wróżbita stwierdził, że szef Rady Europejskiej dobrze czuje się zajmując obecne stanowisko i nie ma na razie planów, by wrócić do ojczyzny.

