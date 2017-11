Wstyd! Kijowski popłakał się, że nie ma pieniędzy i chce emigrować z kraju. KOD-owcy w panice zrobili zrzutkę na tego lenia i przekręciarza [VIDEO]

Ale żenada! Mateusz Kijowski zanany jest z tego, że swoją egzystencję opiera na naiwności ludzi a dokładniej mówiąc wyznawców KOD-u. Uwielbienie dla niego jest bezkrytyczne. Mimo, że oszukiwał „obrońców demokracji” na fakturach, nie płacił alimentów na swoje własne dzieci, kupował za składki na „Komitet Obronny Demokracji” najnowszego Iphona za 5000 zł, a nawet w formie walki z dyktaturą w Polsce wyjechał na wakacje do USA z małżonką, oni dalej chcą aby ich doił!

Teraz Mateusz Kijowski, chłop w sile wieku, użala się na brak pracy, brak środków do życia i rozważa czy w takim przypadku nie emigrować z Polski.

Po jego deklaracji na „wyznawców” padł blady strach. Postanowili więc zorganizować dla swojego guru zrzutkę.

Wszystko zaczęło się od wywiadu, w którym Mateusz Kijowski żali się w portalu Tomasza Lisa „natemat”, że nie ma za co żyć i zapowiada emigrację z kraju.

W następnym wywiadzie udzielonym TV KOD Kijowski naopowiadał, że nawet kupienie biletu komunikacji miejskiej to problem i wydatek przekraczający jego możliwości. To może sprzedaj Iphona? To będą pieniądze na bilet miesięczny.

Na reakcję jego wyznawców nie trzeba było długo czekać. Siostra posłanki PiS Krystyny Pawłowicz, Elżbieta Pawłowicz Opara, postanowiła zrobić publiczną zbiórkę dla Kijowskiego pod groteskowym hasłem „Stypendium Wolności – Mateusz, zostań w Polsce!”.

Jak czytamy na portalu zrzutka.pl Elżbieta Pawłowicz o Mateuszu „Lewa Faktura” pisze tak:

Kochani,

DWA LATA TEMU Mateusz Kijowski pomógł nam się zorganizować do walki o praworządność w Polsce. Na jego zawołanie wyszliśmy na ulice, organizowaliśmy się w całej Polsce i nie tylko tutaj. Zaczęliśmy się uczyć, więcej rozumieć, widzieć dalej i reagować mądrzej. Mateusz zawsze był z nami.

NIESTETY, zapłacił za to spokojem swoim i swojej rodziny oraz dramatycznym obniżeniem standardów życia. Z dnia na dzień stracił najważniejsze źródła utrzymania. Padł ofiarą nagonki medialnej, a wszyscy, z którymi współpracował w 2016 rokiem, są poddani licznym kontrolom skarbowym, wzywani na komendy policji czy do prokuratur.

DLACZEGO władza w ten sposób zaatakowała Mateusza i jego rodzinę? To proste. Bo stał się rozpoznawalną twarzą ruchu obywatelskiego protestu. A najłatwiej zniszczyć ruch uderzając w jego lidera.

CENA JEST WYSOKA. Mateusz nie może znaleźć w Polsce zatrudnienia. Nie jest w stanie wywiązywać się ze swoich zobowiązań finansowych, a przecież wcześniej żył jak każdy z nas.

Dodajmy, że celem zbiórki jest zabranie 25000 zł na drobne potrzeby Pana Kijowskiego. Czyżby ta nagła chęć emigrowania z Polski miała coś wspólnego z alimentami?

Nowa ustawa wprowadzona przez PiS zaostrza kary dla alimenciarzy. Jeżeli ich dług przekroczy równowartość trzech świadczeń grozi im nawet do dwóch lat więzienia. Czyżby ta zrzutka miła coś z tym wspólnego?

Jaki jest efekt tej zbiórki? Już zebrali ponad 11 tysięcy zł na tego darmozjada! Zdrowy mężczyzna, który zamiast zakasać rękawy i iść do pracy, woli płakać w mediach, jak mu źle i, że nie stać go na bilet! Po prostu wstyd!

Poniżej nagranie z błagalnego wywiadu, w którym Kijowski wylewa swoje żale i sugeruje podprogowo: Ludzie dajcie mi pieniądze!

Trudne sprawy❗️❗️❗️

Spowiedź Mateusza:

– Kupienie biletu komunikacji miejskiej to problem. To wydatek przekraczający możliwości. Zastanawiamy się czy następnego dnia będzie za co zrobić zakupy.

– Dobrze że są przyjaciele, którzy robią czasami zakupy. żal.pl😡😡😡😡😡 pic.twitter.com/xLPgke8b6J — PikuśPOL (@pikus_pol) November 28, 2017

Ten oszust posiada obecnie trzy drogie motocykle, masę innych gadżetów. Z KOD za Oceanem ukręcił ponad 1mln zł. natomiast z KODu francuskiego około 270tys.zł wiele prezentów w tym drogie kosmetyki. Dodać do tego trzeba jego ciemne interesy z mafią fałszerzy markowych kosmetyków. pic.twitter.com/70tLG9vLo9 — GrzegorzMesserszmidt (@GMesserszmidt) November 28, 2017

A do pracy to nie łaska? Wyuczona bezradność i zbieranie kasy od naiwnych jest lepsza? — Adam Kaluszka (@AdamKaluszka) November 28, 2017

Kijowski to ma klawe życie… Bezrobotny, obciążony alimentami, utrzymywany przez rodzinę. https://t.co/kK9B8WBVaA Nowy Kaszpirowski pic.twitter.com/h9PwQ3CCGy — STOP praniu mózgów (@BlogerPisarz) November 28, 2017

