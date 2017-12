Wszystkie państwa naszego regionu robią pozytywną zmianę. Niechlubnym wyjątkiem jest Polska z polityką Morawieckiego

We wszystkich państwach naszego regionu (Europy Środkowo-Wschodniej) planowane jest zmniejszanie relacji długu publicznego do PKB, jedynym wyjątkiem na mapie ma być Polska. Podczas, gdy wszyscy się oddłużają, my z roku na rok wpadamy w coraz większe długi.

Spadek relacji długu publicznego do PKB jest spodziewamy w całej Europie Środkowo-Wschodniej w kolejnych latach, a właściwie wszystkie kraje zanotują obniżenie wskaźnika już w tym roku – czytamy w raporcie ekonomistów Erste.

Według autorów raportu poprawa ta wynika z dobrej koniuktury w Europie i wyższych, od zakładanych, wzrostów PKB. Pod tym względem najlepiej wypada Rumunia, która po wolnorynkowych zmianach odnotowała w III kwartale 2017 roku ponad 8 procent wzrostu PKB.

Biorąc pod uwagę strukturę własnościową długu, nie spodziewamy się żadnych dramatycznych zmian w przyszłości – każdy kraj będzie kontynuował działalność z poprzednich lat – dodano w raporcie.

Źródło: businessinsider.com.pl