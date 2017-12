Wymowne słowa Patryka Jakiego ws. Beaty Szydło. Jutro sądny dzień. Wygląda na to, że decyzje już zapadły

Premier Beata Szydło dobrze sprawuje swój urząd i ma duże osiągnięcia, ale w polityce nikt nigdy nie zna swojego dnia ani godziny – powiedział w środę dziennikarzom w Sejmie wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki.

Patryka Jakiego (Solidarna Polska) spytano w środę w Sejmie, jakim premierem byłby obecny wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki. Solidarna Polska wraz z PiS i Porozumieniem tworzą obóz Zjednoczonej Prawicy.

„Uważam, że pani premier Szydło dobrze sprawuje swój urząd i ma duże osiągnięcia. Pamiętajcie państwo, że mamy najniższe bezrobocie w historii, mamy świetne wskaźniki gospodarcze, bezpieczeństwo Polaków rośnie, pokazują to wszystkie badania, a w czym ma swój udział Ministerstwo Sprawiedliwości” – podkreślił Jaki.

Jednak – jak zaznaczył – „w polityce nikt nigdy nie zna swojego dnia i godziny”.

W środę Sejmie rzeczniczka PiS Beata Mazurek poinformowała, że w czwartek po południu zbierze się Komitet Polityczny PiS; tematem ma być bieżąca polityka, m.in. rekonstrukcja rządu. Mazurek podkreśliła, że jeśli zapadną decyzje, co do terminów oraz konkretnych zmian w rządzie i będzie „taka wola”, to opinia publiczna zostanie o tym poinformowana.

We wtorek Mazurek powiedziała, że nie jest tajemnicą, iż pojawiła się propozycja kandydatury Mateusza Morawieckiego na premiera, ale decyzji jeszcze nie ma.

W poniedziałek lider PiS Jarosław Kaczyński spotkał się m.in z szefami okręgów partii i szefami wojewódzkich zespołów samorządowych.

Według informacji PAP rozmawiano m.in. o „spodziewanej w grudniu” rekonstrukcji rządu. Według doniesień medialnych, Beatę Szydło na stanowisku premiera ma zastąpić Morawiecki.

Dokonanie zmian w rządzie premier Beata Szydło zapowiedziała pod koniec października; nie podała, kto ma z niego odejść, ani kim będą nowi ministrowie.

Jak wówczas mówiła, decyzje w tej sprawie omawia z prezesem PiS. Rzecznik rządu Rafał Bochenek zapowiedział później, że rekonstrukcja Rady Ministrów będzie miała charakter strukturalny.

Kaczyński mówił w połowie listopada, że rekonstrukcja rządu pewnie będzie troszkę odłożona w czasie, bo premier zaproponowała interesujące zmiany strukturalne.

Według Kaczyńskiego, „ostateczne decyzje, co do personaliów” będą „podjęte w ciągu stosunkowo niedługiego czasu, ale pewnie dowiemy się o nich w grudniu”.

W czwartek ma się spotkać rada polityczna PiS, na której mają zapaść ostateczne decyzje w sprawie rekonstrukcji rządu.

