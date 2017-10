Wyszło szydło z worka. „Wolnościowy” Kukiz: Ustawa o dostępie do broni mi się nie podoba. Powinny być trochę większe obwarowania

Paweł Kukiz, lider Kukiz’15 w ostrych słowach wypowiedział się na temat zgłoszonej przez swój klub ustawy regulującej dostęp do broni. W lewackiej propagandzie jest nazywana ona „liberalizującą”, jednak te przepisy wcale nie poszerzą dostępu do broni, a jedynie go uregulują.

To jednak nie podoba się Pawłowi Kukizowi, który zapowiada autopoprawki, bo przez miesiąc nie był w Sejmie i nie wiedział, co dokładnie jest przygotowywane. Jak się okazuje jest on przeciwny tej ustawie, bo jest zbyt „liberalizująca”.

Mnie osobiście jako strzelcowi reforma w tym kształcie nie do końca podoba – zaczął Kukiz.

Będę domagał się złożenia autopoprawki. Zgadzam się z tym podejściem do uznaniowości, uważam, że o przyznaniu pozwolenia na broń powinien decydować samorząd. (…) Uważam, że powinny być trochę większe obwarowania – twierdzi lider Kukiz’15.

Na pewno powinien być wymóg szczegółowych badań lekarskich oraz konieczności uczestnictwa w zajęciach strzeleckich dwa razy w roku – dodawał Paweł Kukiz.

Do tej pory wolnościowi posłowie Kukiz’15 jak Jacek Wilk mogli tłumaczyć, że będą głosować za ustawą, bo reguluje ona to, co do tej pory było nieuregulowane. Teraz ciężko będzie dłużej bronić projektu Kukiz’15.

Źródło: wyborcza.pl/wolnosc24.pl