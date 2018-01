Za PiS-u gorzej niż za Hitlera? „Zabijacie wszystko, co się rusza”. Na słowa znanej dziennikarki zareagował Stanowski [VIDEO]

Była żona Tomasza Lisa i dziennikarka TVN w rozmowie z wp.pl odnosząc się do ochrony środowiska, a raczej jej braku, powiedziała, że „taka dewastacja nie występowała w Polsce nawet podczas okupacji hitlerowskiej”. Na te słowa Kingi Rusin odpowiedział Krzysztof Stanowski.

Taka dewastacja nie występowała nawet w czasie okupacji hitlerowskiej. Także o czym my w ogóle mówimy. W jaki sposób możemy to naprawić? Teraz to możemy postawić jakąś tamę i powiedzieć: stop, wycięliście już wszystko co było cenne, zabijacie wszystko co się rusza, może stop po prostu – mówiła łamiącym się głosem Rusin.

Takie słowa dziennikarki spowodowały szeroki odzew Internautów. Największą reakcję wywołał z pewnością Krzysztof Stanowski.

Pani Kingo, czy jest pani pewna, że w czasie II Wojny Światowej bardziej dbano o środowisko? I drugie pytanie: czy się pani sufit na łeb nie spierdolił? – zapytał na Twitterze Stanowski.

Po czym wrzucił sarkastyczną serię zdjęć przedstawiającą „hitlerowców broniących przyrody”.

I ma rację Kinga Rusin. Tu widać jak niemiecki pojazd opancerzony manewruje, aby nie naruszyć polskiego drzewostanu. Takich zdjęć jest bardzo wiele. pic.twitter.com/qVppSFgTeF — Krzysztof Stanowski (@K_Stanowski) January 14, 2018

Adolf Hitler na zjeździe ekologów przed wizytacją drzewostanu Puszczy Białowieskiej. #BądźJakKinga pic.twitter.com/mow32t4ik3 — Krzysztof Stanowski (@K_Stanowski) January 14, 2018

I dowód ostateczny, że Kinga Rusin zawsze ma rację. Tu niemieccy żołnierze pilnują polskich drzew przed zbliżającym się PiS-owskim elementem. #BądźJakKinga pic.twitter.com/6PZGxE6fWj — Krzysztof Stanowski (@K_Stanowski) January 14, 2018