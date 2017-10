Najnowszy sondaż zaskakuje! PiS przegrywa wybory, a Korwin wchodzi do Sejmu

Według najnowszego sondażu, gdyby doszło do porozumienia Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego w sprawie wystawienia wspólnej listy, to Zjednoczona Opozycja wygrałaby z PiS-em. Co więcej, najnowszy sondaż pokazuje, że do Sejmu weszłaby również Wolność Janusza Korwin-Mikkego.

IBRIS przeprowadził na zamówienie Radia Zet sondaż dotyczący preferencji politycznych. Podczas badania ankietowanym zadano dwa pytania.

Pierwsze brzmiało „Na którą partię zagłosował(a)by Pan(i) w wyborach”.

Wyniki nie były szczególnie zaskakujące. Pierwsze miejsce zdobyło Prawo i Sprawiedliwość (poparcie 38,4%), na drugim znalazła się Platforma Obywatelska (z poparciem 20,5%), a podium zamknął ruch Kukiz’15 (9,7%).

Do Sejmu dostałaby się jeszcze Nowoczesna (8,4%), Polskie Stronnictwo Ludowe (5,9%) oraz Sojusz Lewicy Demokratycznej (5,1%). Przy takim wariancie partia Razem uzyskuje 3% głosów, a Wolność 1,3%.

Interesujące wyniki przyniosły odpowiedzi na drugie pytanie, które dotyczyło preferencji ankietowanych w przypadku wystawienia przez opozycję (Platformę, Nowoczesną, PSL) wspólnej listy.

Ankietowani odpowiedzieli, że gdyby doszło do powstania Zjednoczonej Opozycji, to taka koalicja mogłaby liczyć na 36,8 % głosów, zajmując przy okazji pierwsze miejsce w wyborach. Na drugim miejscu uplasowałaby się obecnie rządząca partia z poparciem 35,1 %. Kolejne miejsce przypadłoby ruchowi Kukiz’15, a stawkę zamykałaby Wolność Janusza Korwin-Mikkego, która z wynikiem 5% przekroczyłaby próg wyborczy.

Co ciekawe SLD, które przy pierwszym badaniu wchodzi do Sejmu, przy wariancie wspólnej listy Zjednoczonej Opozycji nie przekracza progu wyborczego uzyskując jedynie 2,2 % głosów

Jest to zaskakujący sondaż nie tylko ze względu na wejście ugrupowania Korwin-Mikkego do Sejmu, ale przede wszystkim z powodu pierwszej od dawna sondażowej porażki Prawa i Sprawiedliwości.

