Zatrważające dane. Grypa masowo atakuje Polaków. Wzrost zachorowań jest olbrzymi. Czy czeka nas epidemia? Lekarze biją na alarm

Według badań Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, w porównaniu do analogicznego okresu rok temu, zachorowalność na grypę wzrosła o 30 proc. Od września do lekarzy trafiło prawie 650 tys. chorych. Pracownicy służby zdrowia bija na alarm.

Według specjalistów, problem leży przede wszystkim w złym rozpoznaniu objawów. Przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy stwierdził:

Wiele osób nie odróżnia przeziębienia od groźnego dla organizmu zakażenia wirusem grypy. Pacjenci próbują się leczyć domowymi sposobami bądź lekami dostępnymi w aptekach bez recepty.

Bardzo często jest to bezskuteczne i choroba nie ustępuje. Dopiero wtedy pacjent idzie do lekarza, traktując to jako ostateczność.

Dodaje również, że przede wszystkim należy unikać powikłań. Według specjalistów są one znacznie groźniejsze dla życia a nawet zdrowia chorych niż sam wirus.



PRZECZYTAJ:Mama oskarża szczepionki o skręcenie kostki przez jej syna. „Zaszczepiłam go zanim dowiedziałam się jakie to niesie zagrożenie”. A Ty co sądzisz o przymusie szczepień? [SONDA]

Przedstawiciele OPZG przypominają i proszą o szczepienia, które mogą skutecznie zabezpieczyć przed wirusami. Po raz pierwszy w Polsce dostępne są dwa rodzaje szczepionki, które chronią przed grypą typu A oraz B.



SPRAWDŹ: Sami do tego doprowadziliśmy. Umierają setki tysięcy ludzi bo bakterie są coraz bardziej odporne na antybiotyki. Co nas czeka?

Do popularnych powikłań należą m.in.: zapalenie zatok, oskrzeli, ucha środkowego. Szczególnie groźne mogą być zapalenie opon mózgowych oraz mięśnia sercowego, które jest częstym powodem zgonów również ludzi młodych.

Odróżnienie grypy od przeziębienia jest często problematyczne. Jest jednak możliwe, a w razie wątpliwości powinniśmy zgłosić się do lekarza.

Wirus powoduje gorączkę, nierzadko przekraczającą 39 stopni C. Grypa powoduje bóle mięśni, stawów i głowy. Charakterystycznym objawem jest również suchy dolegliwy kaszel.

Źródło:PAP