Ziemkiewicz w mocnych słowach do Wałęsy: „W Pańskie krętactwa nie wierzy już nikt poza Panem. Jeszcze jest czas wyznać wszystko szczerze”

Rafał Ziemkiewicz w mocnych słowach zaapelował do byłego prezydenta Lecha Walesy. „Tak po ludzku: w Pańskie krętactwa nie wierzy już nikt poza Panem”. Dziennikarz odniósł się do wpisu byłego przywódcy „Solidarności”, gdzie ten zarzucił prof. Cenckiewiczowi kłamstwo w sprawie akt TW. Bolka.

Lech Wałęsa ponownie oświadczył, że zarzuty jakie pod jego adresem wysuwa m.in. prof. Sławomir Cenckiewicz, są nieprawdziwe.

Jak sam pisze na Twitterze:

„Kłamstwa ktore sa udowodnione sądownie. W związku z okropnymi publicznymi kłamstwami takich ludzi jak m/m Kaczyńscy Cenckiewicz Wyszkowski Gwiazda, przepraszam ale z uporem nawiedzonego będę publikował dowody i fakty”.

Rafał Ziemkiewicz stwierdził, że nikt w jego „krętactwa” już od dawna nie wierzy, po czym życzył mu, aby udało mu się przed śmiercią wyznać prawdę.

„Niedługo stanie Pan przed Tym, Którego oszukać się nie da. Jeszcze jest czas wyznać wszystko szczerze” – odpisał Ziemkiewicz.

Lech Wałęsa odniósł się do słów publicysty, stwierdzając, że nie obawia się stanąć przed Bogiem, gdyż zdaje sobie sprawę zarówno ze swoich zasług, jak i z błędów życiowych.

„Walczylem całe zycie będąc świadom zagrożenia.Bylem i jestem atakowany,pomawiano i szczuto na mnie. Wiem co zrobiłem dobrze a co złe.Wy tez przed Nim staniecie” – odpisał na Twitterze, dodając, że odpowiada nie tylko Rafałowi Ziemkiewiczowi i Łukaszowi Warzesze, ale także „całej atakującej mnie codziennie Prawicy”.

Poniżej odpowiedź Rafała Ziemkiewicza.

I riposta Wałęsy.

Ja sie nigdy nie bałem przed Bogiem stanąć.Walczylem całe zycie będąc świadom każdego zagrożenia.Bylem i jestem atakowany,pomawiano i szczuto na mnie.Wiem co zrobiłem dobrze a co złe. Wy tez przed Nim staniecie. https://t.co/HqYaQvjbPB

Internauci tak skomentowali cała sprawę.

pięknie napisane Panie Rafale, ale on ma to gdzieś i to od dawna i trzeba go z tym zostawić, nie zajmować się nim, niech się zagryzie sam i nie mówię, że na śmierć

— Lesław Łukaszewicz (@leslawlukas) 11 stycznia 2018