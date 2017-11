„Zmiana premiera jest bardzo prawdopodobna. Są dwa typy – prezes Jarosław Kaczyński i mój syn.” Kornel Morawiecki zdradził plany Jarosława Kaczyńskiego?

To już kolejne wyznanie Kornela Morawieckiego, przewodniczącego koła Wolni i Solidarni, o tym, że zmiana premiera jest bardzo prawdopodobna. Według niego są dwa typy: – „Prezes Jarosław Kaczyński i mój syn, z tego co ja słyszałem” — mówi poseł w rozmowie z mediami. I zaraz dodaje – „Ale bardziej prawdopodobne jest to, że na czele rządu stanie jednak prezes Jarosław Kaczyński”.

Marszałek senior, a zarazem ojciec Mateusza Morawieckiego, zwraca przy tym uwagę na zalety jego syna.

– Widzę w nim potencjał państwowy. Chciałbym, żeby zaznaczył się, żeby nam pomógł. Żebyśmy my, pod jego jakimś tam przywództwem, liderowaniem takim czy innymi, żebyśmy osiągnęli więcej. My, Polacy — mówi Kornel Morawiecki w rozmowie z „Gazetą Wrocławską”.

Czytaj także: Spisał treść wszystkich banerów z Marszu Niepodległości. Analiza filmu wiele tłumaczy. Gdzie są faszystowskie hasła?

Dodajmy, że nie tak dawno słynny opozycjonista z okresu PRL, szef „Solidarności Walczącej”, Kornel Morawiecki, podobnie wypowiedział się dla „Super Expressu”.

– „Mój syn świetnie sobie radzi w rządzie, jest najlepszym ministrem i widziałbym go w każdej funkcji. Także w roli premiera” – stwierdził Morawiecki.

Po tym wywiadzie, jeden z polityków PiS, także odniósł się do słów przewodniczącego koła „Wolni i Solidarni” i ocenił szansę syna Morawieckiego na wicepremiera: – „Prezes świetnie się dogaduje z Mateuszem Morawieckim. Widziałby go nawet w roli premiera”.

źródło: Gazeta Wrocławska,se.pl,wolnosc24.pl

Czytaj także: Atak maczetą w Warszawie! Bandyta może dostać nawet dożywocie

Zobacz także: To jest broń! MON kupi 1000 sztuk amunicji krążącej Warmate. Zobacz jak to działa [VIDEO]