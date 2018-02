Zmiany w programie „500 plus”. Prawo do świadczeń utraciło 350 tysięcy osób

Świadczenie 500 plus utraciło już około 350 tysięcy osób. Dotyczy to głównie „fikcyjnych” rodziców oraz osób, których stan materialny poprawił się na tyle, że przekraczają one próg dochodowy dla programu – podał „Super Express”.

Już 350 tys. osób straciło prawo do świadczenia 500 plus. To najczyściej osoby, które deklarowały, że samotnie wychowują dzieci, a w rzeczywistości żyły w związku z partnerem.

Jeszcze w zeszłym roku rząd wprowadził obowiązek wystąpienia do drugiego rodzica o alimenty. Celem było wyeliminowanie nieuczciwych przypadków korzystania z 500 plus. W ten sposób zaoszczędzono 270 milionów złotych.

Najwięcej oszczędności dla skarbu państwa w ramach 500 plus przyniosły zamiany w obliczaniu dochodów. Do tej pory brany był pod uwagę rok 2014, teraz 2016. Osoby, których sytuacja materialna uległa polepszeniu stracili świadczenia, a w państwowej kasie zostało dzięki temu 1,3 mld zł.

Źródło: se.pl