Zna go cała Polska. Szykuje się sensacyjny transfer do partii Wolność? „To jest zupełnie normalny człowiek”

Jak się okazuje możemy być świadkami zupełnie sensacyjnego transferu do partii Wolność. Zna go prawie cała Polska i w następnych wyborach na pewno mógłby przyciągnąć wielu głosujących, którzy do tego czasu ukończą 18 lat.

Mowa o, jak to ujął Korwin-Mikke, „Panu Popku”. Możliwość takiego transferu prezes partii Wolność potwierdził w wywiadzie dla wrealu24.pl.

Pan Popek to jest zupełnie normalny człowiek. Nie trzeba mu pomagać z niczego wychodzić, w co się pakował w przeszłości, bo on sam z tego wyszedł – zaczął Korwin-Mikke.

Jak dodawał: Jest wielkie halo z tego powodu.

Odpowiadając na pytanie czy Popek będzie na listach europoseł partii Wolność powiedział: No tak. Jeżeli, któryś okręg się na to zdecyduje to na własne ryzyko.

Jak tłumaczył, w partii Wolność panuje pełna decentralizacja i jeżeli któryś okręg się na to zdecyduje, to Pan Popek będzie kandydatem partii Wolność do Sejmu.

Przypomnijmy, że 29 września w częstochowskim klubie Cosmo odbędzie się „Weekendowy festyn wolności”. Wówczas na jednej scenie wystąpią właśnie Janusz Korwin-Mikke i Popek, ten pierwszy ma wygłosić wykład, a drugi dać koncert.

Poza Korwin-Mikkem w politycznej części festynu udział wezmą m.in. Konrad Berkowicz i dr Sławomir Mentzen (obaj z partii Wolność), Krzysztof Boska z Ruchu Narodowego, Artur Warzocha (senator PiS) oraz publicysta naszego tygodnika Najwyższy CZAS! Tomasz Cukiernik.

Być może JKM i Popek zechcą wspólnie porozmawiać z publiką jednak na spięcia nie ma co liczyć ponieważ obaj panowie dążą się sympatią.

