Znany jasnowidz Krzysztof Jackowski zapowiada pogodę na święta. Powinniście być zadowoleni!

W ostatnich latach pogoda na święta Bożego Narodzenia nas nie rozpieszcza. To czas, który kojarzy się z mrozem i oczywiście śniegiem. Tymczasem już przywykliśmy do szarej, deszczowej aury w tym okresie.

Najpopularniejszy jasnowidz w Polsce, Krzysztof Jackowski twierdzi jednak, że w tym roku pogoda może nas zaskoczyć.

Zdaniem Jackowskiego podczas świąt w 2017 r. powinniśmy doczekać się klimatu, który idealnie wypisuje się w wyobrażenia o okresie świąt Bożego Narodzenia.

Ja mam wrażenie, że zima będzie kapryśna może być okresowo bardzo ciepła, ale momentami będzie bardzo zimna. Z całą pewnością będzie to jednak aura, która będzie dużo zimniejsza od poprzednich zim. Wydaje mi się, że w tym roku święta Bożego Narodzenia będą białe – mówił dla „Faktu” jasnowidz z Człuchowa.

Jackowski przypuszcza, że w tym roku wróci stara, mroźna zima, podobna do tych jakie bywały przed laty.

A to dlatego, że zima w tym roku będzie właśnie dużo bardziej chłodniejsza od poprzednich. Moim zdaniem, w tym roku będzie prawdziwa zima. Nie będzie to co prawda pora roku z kataklizmami, ale będzie ona bardzo kapryśna – przewidywał Jackowski.

Źródło: „Fakt”