Znów będą krzyczeć o antysemityzmie! Rafał Ziemkiewicz mocno o Żydach. „Jest taki stereotyp…”

Mocny wpis Rafała Ziemkiewicza ws. konfliktu Polsko – Izraelskiego. Przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o IPN wywołała spór pomiędzy Polską, a Izraelem. Rafał Ziemkiewicz na swoim profilu Facebookowym zamieścił wpis, w którym odniósł się do reakcji Izraela na polską nowelizacje. „Jest taki stereotyp, że Żydzi są mądrzy…”

Przyjęta 26 stycznia przez sejm nowelizację ustawy IPN. Zakłada ona, że każdy, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne – będzie podlegał karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat trzech. Zgodnie z zapisami ustawy surowo karane będzie również używanie sformułowania „polskie obozy śmierci”.

Przyjęcie tej nowelizacji nie spodobało się żydom. Natychmiast wybuchł konflikt na linii Polska-Izrael. Jej zapisy nie spodobały się władzom Izraela, co przyznała ambasador Anna Azari.

Mamy nadzieję, że możemy znaleźć wspólną drogę, żeby zrobić jakąś zmianę w tej nowelizacji. Dlatego, że Izrael też rozumie, kto budował Auschwitz i inne obozy i wszyscy wiedzą, że to nie byli Polacy. U nas to traktuje się jak niemożliwość powiedzenia prawdy o zagładzie, wszyscy są oburzeni – powiedziała podczas obchodów 73. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz.

Rafał Ziemkiewicz na swoim profilu na Facebooku, wypowiedział się na temat sporu Polsko – Izraelskiego.

Izrael jest wysepką otoczoną przez wrogów. W bezpośrednim sąsiedztwie ma Arabów, Persów, a coraz bardziej także Turków, którzy nigdy nie pogodzili się z jego powstaniem i przy każdej możliwej okazji zapowiadają, że zepchną Żydów do morza, tak, jak przed wiekami Krzyżowców. W zachodniej Europie lewicowe rządy i salony głoszą, że dziś Żydzi robią z Palestyńczykami to samo, co Hitler robił z nimi.

A opinia publiczna woli Żydów nie bronić, choćby ze strachu przed narażaniem się licznym tam i coraz liczniejszym muzułmanom. Światowa lewica nienawidzi go jako „strażnika amerykańskiego imperializmu”, a w samej Ameryce wzrasta irytacja kosztami popierania Izraela i przekonanie, że „wzgórze Kapitol to wprawdzie teren USA, ale pod okupację izraelską”.

W tej sytuacji rząd Izraela rozpętuje irracjonalny atak na Polskę – jeden z nielicznych krajów, gdzie zawsze był postrzegany z sympatią, gdzie w 1967 cieszono się powszechnie, że „nasi Żydzi leją ruskich Arabów”, gdzie zawsze pamiętano, że OWP to narzędzie sowieckiego terroryzmu, gdzie instytucje żydowskie nie musza być stale otoczone poczwórnym łańcuchem ochroniarzy.

Na Polskę, do stolicy której, jako jednej z nielicznych europejskich stolic, może Żyd dziś spokojnie przylecieć na weekend nie tylko odwiedzać cmentarze, ale normalnie wypocząć, zabalować, bez obawy że za sam kształt nosa albo kipę na głowie dostanie po mordzie czy nawet nożem pod żebro. Na Polskę, która ze względu na Izrael, mimo iż nie ma w nim bezpośrednio interesów, jak dotąd powstrzymuje się od odnowienia silnych za czasów PRL więzów z krajami arabskimi, choć byłyby one wymarzonym rynkiem zbytu dla naszej zbrojeniówki.

Wszystko to z powodu ustawy, której projekt rządowi Izraela był znany od dawna, a uwagi, jakie wobec niego wyraził, zostały uwzględnione. I z wysunięciem, jako oficjalnej przyczyny ataku, zastrzeżeń wobec zapisów, których w tym projekcie nie ma.

W imię czego? Rachub nowojorskich grandziarzy na wyduszenie z Polski haraczu „za holocaust”? Politykierstwa balansującego na krawędzi upadku premiera? Dogodzenia fanaberii pani ambasador, zlobbowanej przez przyjaciół z Rosji albo miejscowej „totalnej opozycji”, która od dwóch lat stara się namówić do ataku na kraj, w którym przegrała wybory, każdego, kogo tylko się da?

Jest taki stereotyp, że Żydzi są mądrzy.

Jak każdy rasowy stereotyp – fałszywy.

