Znów będą zadłużać nas na potęgę! Rząd przyjął projekt budżetu na przyszły rok z kolejnym deficytem

Wstępny projekt budżetu na 2018 r. został przyjęty i przesłany do konsultacji społecznych, jest to budżet prorozwojowy – zażartowała w czwartek na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu premier Beata Szydło. Założono, że deficyt nie przekroczy 41,5 mld zł. To pokazuje jak daleko od zbilansowanego budżetu jest Polska.