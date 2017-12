Polskie żubry podbijają Europę. „Najlepsze geny”. Odbudowujemy populację tego zwierzęcia na całym kontynencie

Kolejnych osiem żubrów z Polski wyruszyło w podróż za granicę. Dwa zwierzęta z Pokazowej Zagrody Żubrów w Pszczynie oraz po trzy z nadleśnictw Kobiór i Niepołomice pojechały do Hiszpanii.

Przewóz specjalnie przystosowanymi do tego celu tirami trwał trzy dni, pokonały 2,5 tys. km. Żubry zamieszkają w ośrodkach hodowlanych w okolicach Madrytu i Walencji. Dołączą do ok. 70 swoich pobratymców już żyjących w Hiszpanii, wzbogacając tamtejszą pulę genetyczną tego cennego gatunku.

Transport zwierząt odbywa się zgodnie z unijnymi przepisami, cały czas jest przy nich specjalnie przeszkolony konwojent z odpowiednimi uprawnieniami.

Co kilka godzin urządzany jest postój, podczas którego podaje się żubrom wodę i uzupełnia siano, do którego mają dostęp podczas podróży.

Wysyłanie żubrów do innych krajów jest częścią realizowanego przez Lasy Państwowe programu ochrony i odtworzenia populacji żubra polskiego i europejskiego.

Hiszpania to kolejny kraj, który udało się zachęcić do przyjęcia kilku polskich zwierząt, parę tygodni temu podobnie zrobiły Czechy.

Pięć żubrzyc z Białowieskiego Parku Narodowego trafiło do czeskiego rezerwatu Milovice Česká Krajina.

Wszystkie zwierzęta zostały starannie wyselekcjonowane pod kątem genetycznym, co pozwoli na wymieszanie puli genowej i dzięki temu wzmocnienie czeskiej populacji żubrów. Teren Milovic to były poligon wojskowy. Takie miejsca okazują się idealnymi lokalizacjami do wprowadzania tego gatunku ze względu na małą ingerencję człowieka.

