Polsko-polska zadyma podczas meczu z Armenią. Dostało się prezydentowi Sopotu

Polsko-polska zadyma podczas meczu z Armenią. Podczas meczu eliminacyjnych do Mistrzostw Świata w Rosji doszło do nieprzyjemnego incydentu. W czasie meczu Armenii z Polską w Erywaniu na trybunach stadionu doszło do bójki między polskimi kibicami. Kibole także starli się ze służbami porządkowymi. Wśród poszkodowanych kibiców był prezydent Sopotu Jacek Karnowski.

Do pierwszych starć doszło jeszcze przed stadionem – informuje portal sport.pl. Co ciekawe polscy kibice pobili się między sobą. W zajściu nie brali udziału kibice reprezentacji Armenii. Polacy billi się miedzy sobą.

Czytaj też: Fundacja córki Macierewicza dostała ponad pół miliona. Na zbieranie kobiecego mleka. Większość z tej sumy jest niewiadomego pochodzenia

Awantura rozpoczęła się podczas meczu na trybunach stadionu w Erywaniu. Agresywni kibice zaczęli wyrywać między sobą flagi – m.in. biało-czerwoną oraz flagę jednego z mazowieckich miast.

-Podeszło do nas kilku chłopaków, powiedzieli, że mamy zdjąć naszą flagę. Zamiast niej powiesili flagę ŁKS Łódź – powiedział portalowi sport.pl świadek czwartkowych wydarzeń.

Jednym z poszkodowanych kibiców był Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. W pewnym momencie kilku kibiców wypchnęło go z sektora.

Wkrótce po rozpętaniu awantury na trybunę wkroczyły służby porządkowe, które chciały zabrać polskim kibicom race i uspokoić sytuację.

Przez kilka chwil trwała przepychanka z policją. Kilku kibiców zostało zatrzymanych i wyprowadzonych z obiektu. Później zostali wypuszczeni

Przeczytaj też: Ta chora kobieta kręciła filmy pornograficzne ze swoimi dziećmi. Dla kogo? Dla swojego męża. „To najgorszy przypadek przestępstwa”

sport.pl/ Wolność24