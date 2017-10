Ponad 20 zabitych i 100 rannych! Nowy bilans ofiar masakry w Las Vegas. Video ze sceny gdy doszło do zamachu [VIDEO]

Ponad 20 osób zginęło, a około 100 zostało rannych w strzelaninie w Las Vegas podczas koncertu muzyki country – podał w poniedziałek szeryf tego miasta.

Według AFP napastnik został zastrzelony przez służby bezpieczeństwa; trwają poszukiwania jego wspólniczki. Wśród ofiar śmiertelnych są także policjanci.

#Update At least 20 killed, over 100 injured in #LasVegasShooting, police report pic.twitter.com/UguV9kes11 — CGTN (@CGTNOfficial) 2 października 2017

Tu widać co działo się na scenie koncertu, gdy doszło do strzelaniny. Występował właśnie Jason Aldean.

This is the moment shots were fired while Jason Aldean was on stage in #LasVegas. #LasVegasShooting @LukeBroadlick @WPTV pic.twitter.com/pd4j0547LH — Chris Stewart (@CStewartWPTV) 2 października 2017

Pojawiły się też informacje o wspólniczce zamachowca:

Shooter was a local resident. They are looking for his companion, Marilou Danley, Asian, 4'11", 111lbs. #LasVegasShooting… — Erik Amblad (@EAmblad) 2 października 2017

