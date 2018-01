Ponad 300 tysięcy protestujących. Chcą zmiany nazwy europejskiego kraju [VIDEO]

Setki tysięcy Greków zebrało się w niedzielę w północnym mieście Thessaloniki , aby zaprotestować przeciwko używaniu nazwy „Macedonia” przez bałkański kraj. Macedonia to również nazwa greckiego regionu, którego ośrodkiem administracyjnym są Saloniki.

Około 300 tysięcy osób zebrało się w niedzielę w Salonikach na północy Grecji, wzywając do tego, by sąsiednia Macedonia zmieniła swoją nazwę – poinformowała policja. Macedonia to również nazwa greckiego regionu, którego ośrodkiem administracyjnym są Saloniki.

Czytaj też: W końcu sie dogadali? Szef MSZ o spotkaniu z Timmermansem: „To była dobra rozmowa”, „Osiągnęliśmy wiele zbieżnych punktów”

Organizatorzy szacują, że w manifestacji wzięło udział nawet 400 tys. ludzi. W najbliższych dniach zaplanowano kolejne demonstracje w sprawie nazwy Macedonia.

„Istnieje tylko jedna Macedonia i jest grecka” – mówią protestujący na nagraniu wideo opublikowanym w internecie. Demonstracja odbyła się przed pomnikiem Aleksandra Macedońskiego.

Macedonia (właściwie: „FYROM” – Była Jugosłowiańska Republika Macedonii) nazwę przyjęła po rozpadzie Jugosławii. Grecy zgodzili się wtedy, by ten 2-milionowy kraj nosił taką nazwę. Teraz greccy obywatele żądają, by proces ten przyspieszył.

W grudniu premier Macedonii Zoran Zaew oświadczył, że jego kraj jest gotowy zrezygnować z roszczeń do spuścizny kulturalnej po Aleksandrze Macedońskim, jeśli pomoże to w rozwiązaniu blisko 30-letniego sporu z Grecją o nazwę kraju.

Od momentu odzyskania niepodległości przez Macedonię w 1991 roku Grecja, dla której ten słynny władca także jest bohaterem narodowym, toczy z władzami w Skopje spór o nazwę państwa. Na forum UE przeforsowała dla niego oficjalne określenie „Była Jugosłowiańska Republika Macedonii” (akronim angielski – FYROM).

Zdaniem władz Grecji używanie nazwy Macedonia kryje w sobie możliwość wystąpienia z roszczeniami terytorialnymi wobec greckiej prowincji Macedonia.

Z tego powodu Ateny od lat blokują wysiłki Skopje, by wstąpić do NATO i UE.

Despite the Lies, Propaganda, Media Blackout, the people of Greece came out in force – an estimated 500,000 people#Macedonia is not for sale, not to #Skopjans, not to anyone, any politician who thinks they will give away our name has got another thing coming#MacedoniaIsGreek pic.twitter.com/xbYB0SVcOI

— Pan_Macedonian (@Pan_Macedonian) January 21, 2018