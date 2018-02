Popłoch w Sanoku. Nocą po mieście przechadzał się wilk. Jest nagranie [VIDEO]

Jeden z mieszkańców Sanoka opublikował nagranie, na którym widać wilka przechadzającego się po osiedlu Błonie, w okolicy przychodni zdrowia.

„Strach pozwolić dzieciom wyjść z domu” – pisze internauta. „Zanim ktoś zareaguje stanie się tragedia” – dodaje drugi.

Film trafił już do Straży Miejskiej w Sanoku oraz do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

„Otrzymaliśmy nagranie, na którym widać drapieżnika przechodzącego po jednym z sanockich osiedli. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że jest to wilk. Zupełną pewność jednak będziemy mieli po schwytaniu zwierzęcia. Straż Miejska w Sanoku może to zrobić celem przewiezienia osobnika do Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Chronionych w Przemyślu” – powiedział Łukasz Lis, rzecznik prasowy RDOŚ w Rzeszowie.

