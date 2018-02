Poseł Wilk mimo odwieszenia odchodzi jednak z Kukiz’15. „To sprawa honoru”

Po decyzji o zawieszeniu posła Jacka Wilka z Kukiz’15, poseł zdecydował się na opuszczenie klubu. Decyzja jest wynikiem donosu prezesa Kongresu Nowej Prawicy Stanisława Żółtka, który stwierdził, że Wilk nie rozliczył się finansowo z partią.

W liście opublikowanym na oficjalnym profilu klubu Żółtek napisał m.in.: „P.J. Wilk na dzień 30.12.2017 r. (i do dzisiaj) zachował sobie ok. 11 tys. 500 zł partyjnych pieniędzy, a ja zmuszony zostałem do poinformowania o sytuacji prokuraturę”.

Z tego powodu Państwowa Komisja Wyborcza miała odrzucić sprawozdanie finansowe Kongresu Nowej Prawicy za 2016.

Na tę informację szybko zareagowało prezydium Kukiz’15. „Po zapoznaniu się z pismem pana Żółtka, Prezydium Klubu Parlamentarnego K’15 w trybie pilnym podjęło decyzję, że poseł Wilk zostaje zawieszony w prawach członka Klubu do czasu złożenia wyjaśnień, które (mam nadzieję) oczyszczą go ze stawianych mu zarzutów” – napisał Paweł Kukiz.

Tymczasem Wilk złożył potwierdzenia przelewów, dzięki czemu prezydium od razu go odwiesiło. Jednak poseł szybko poinformował na swoim Facebooku, że odchodzi z klubu. Napisał, że „to sprawa honoru”. Przekazał również, że jest otwarty na współpracę z innymi „antysocjalistycznymi” organizacjami.

Od początku wejścia do Sejmu klub Kukiz’15 stracił 13 posłów. Po odejściu Jacka Wilka ma 29 członków.

