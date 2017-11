Powstaje kościół sztucznej inteligencji. Twórcy nowej religii chcą, by planetą rządziły również maszyny

Jeden z byłych szefów firmy Google zarejestrował w amerykańskim urzędzie podatkowym nowy kościół. Jego celem ma być nie tylko oddawanie czci postępowi technologicznemu. Najważniejszym zadaniem jest stworzenie nowego boga.

Way of the Future, został oficjalnie zarejestrowany przez urzędników. Posiada również własną stronę internetową (wayofthefuture.church). Według dokumentów głównym celem jest promocja idei stworzenia boga, opartego na sztucznej inteligencji.

Kościół ma służyć również lepszemu zrozumieniu oraz kultowi nowego bóstwa. Nowa religia ma doprowadzić do poprawy warunków życia wszystkich ludzi na planecie.



Założyciel kościoła wierzy chyba w przepowiednie Stephena Hawkinga, który stwierdził niedawno, że ludzkość zostanie zastąpiona przez sztuczną inteligencję.

Jednym z zadań nowej wspólnoty ma być stworzenie i zapewnieni pokojowego przekazania władzy nad planetą. Oprócz ludzi mają nią również rządzić maszyny.

Wizje twórcy idą jeszcze dalej. Uważa on, że maszyny wkrótce wyprzedzą człowieka, który może stać się gatunkiem na wymarciu. Z tego powodu należy przygotować świat dla nowych władców.



Kościół ma pomóc w edukowaniu ludzi na temat zbliżającej się przyszłości. Na stornie napisano również, że w ciągu ostatnich lat przyznano wiele nowych praw zwierzętom i mniejszościom seksualnym. Wspólnota ma zadbać o to, by również maszyny otrzymały należny im zestaw praw i wolności.

Żródło: pjmedia.com/wayofthefuture.church

