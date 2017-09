Poznaj najbardziej porąbanych naukowców na świecie. Właśnie ogłoszono laureatów Nagrody IGnoble

Po raz 27 wyłoniono laureatów nagrody IGnoble. W tym roku laureatami zostali m.in Francuz, który zajmował się badaniem stanu kotów i Hiszpan, który odkrył gdzie zainstalować głośniki, by muzyka lepiej docierała do płodu.

Nagrody Ignoble zostaną wręczone już po raz dwudziesty siódmy. Są z założenia przeciwieństwem Nagrody Nobla. Twórcy nagrody twierdzą, że chcą promować niekonwencjonalne i pełne humoru podejście do nauki. W praktyce, najczęściej oznacza to nagradzanie najbardziej debilnych prac, finansowanych za pieniądze podatników.

W tym roku wśród laureatów jest m.in Francuz Marc-Antoine Fardin, który dostanie nagrodę za badanie stanu kotów. Otóż zainspirowany znalezionymi w internecie zdjęciami kotów, które wlazły np. do wazonu, albo do rury kanalizacyjnej, czy zlewu uczony sprawdzał czy kot jest zwierzęciem, które występuje w stanie ciekłym, czy stałym.

A może też występuje w obydwu stanach jednocześnie. Uczony za pomocą równań matematycznych udowodnił też, że młode i aktywne koty są w lepszej formie fizycznej, niż stare i leniwe.

Ignobla w dziedzinie ekonomii otrzymał Matthew Rockloff. Ekonomista odkrył, że hazardziści, którzy przed grą trzymali przez jakiś czas metrowego krokodyla mają skłonność do zakładania się o wyższe stawki.

Kolejnym laureatem został Jiwon Han, który badał jak zachowuje się kawa w kubku, kiedy nieść go idąc do tyłu.

Laureatem kolejnej nagrody jest zespół naukowców, którzy odkryli, że granie na didgeridoo – instrumencie dętym australijskich aborygenów, pomaga w leczeniu bezdechu w czasie snu, czyli chrapania. Didgeridoo to taka długa rura podobna do naszej trombity – trąby pasterskiej.

Największy uznanie zdobyły prace hiszpańskiego uczonego Luisa Pallares Aniorte, który badał gdzie instalować głośniki, by płód lepiej reagował na muzykę. Hiszpan dokonał epokowego odkrycia. Otóż okazuje się, że zamiast przykładać głośniki do brzucha matki, lepiej je wsadzić matce do pochwy.

Niewykluczone, że Hiszpan połączy swe wysiłki z naukowcami od trąby i dokona kolejnych wielkich odkryć.

