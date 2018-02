Poznaj najgorszych włamywaczy w historii. Nawet policjanci nie mogli uwierzyć w to, co widzą [VIDEO]

„Gdyby wszyscy włamywacze tacy byli, to nie mielibyśmy nadgodzin w pracy” – ten komentarz Szanghajskiego Biura Bezpieczeństwa Publicznego mówi wszystko. To, co zarejestrowały w środę tamtejsze kamery monitoringu zwala z nóg.

Kamera monitoringu nagrała moment, w którym dwóch włamywaczy próbuje rozbić cegłami szklane drzwi jakiegoś budynku. Jeden z nich rzucił w nie cegłą i zaczął odbiegać w bok. W tym momencie cegłą rzucił jego towarzysz. To, co wydarzyło się wówczas nie przyszłoby do głowy nawet scenarzystom najgłupszej kryminalnej komedii.

