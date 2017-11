„Praca nie dla białych”. BBC ogłosiło nowe zasady naboru kandydatów

BBC poszukuje kandydatów do pracy w swojej stacji radiowej. Nie mogą się jednak ubiegać o nią biali.

Kolor skór jako jedno z kryteriów przyjęcia do pracy to jeden z podręcznikowych przykładów rasizmu.

Walka z rasizmem weszła na kolejny poziom. Teraz agencja informacyjna BBC World Service rasizm będzie zwalczać rasizmem. Brytyjski nadawca i agencja szuka kandydatów do pracy do newsroomu obsługującego stacje radiowe.

Kandydaci przejdą szkolenia w czterech różnych departamentach i redakcjach BBC – w radiowym newsroomie, w redakcji depeszowej, mediów internetowych, i u wydawcy biuletynów informacyjnych.

Po szkoleniu najlepsi będą mogli ubiegać się op racę w w radiowej redakcji informacyjnej. Nabór dotyczy pracy na terenie Wielkiej Brytanii, ale ubiegać się o nią mogą także cudzoziemcy – zwłaszcza z państw unijnych.

Królestwo nadal jeszcze pozostaje we wspólnocie, więc nie może dyskryminować pracowników pochodzących z innych krajów Unii.

Najwyraźniej może jednak dyskryminować ze względu na rasę. W ogłoszeniu rasiści z BBC napisali, iż o szkolenie i posadę mogą się ubiegać tylko murzyni, osoby pochodzenia azjatyckiego (w ten sposób na Zachodzie coraz częściej określa się muzułmanów, by ukryć pochodzenie terrorystów -przyp. red.) i „nie biali” przedstawiciele mniejszości etnicznych.

Biali są więc dyskryminowani.

BBC przez lata uchodziła za wzór rzetelności, obiektywizmu i utrzymywania najwyższych standardów dziennikarskich. To już jednak coraz bardziej odległa przeszłość.

BBC bez jakiegokolwiek oporu łamie teraz wypracowane standardy i zamienia się w tubę propagandową. Jej dziennikarze i szefostwo byli bardzo krytykowani za skrajnie nierzetelną postawę w kampanii dotyczącej Brexitu.

Teraz okazuje się, że nadawca promuje też rasizm. Za jedno z kryteriów przyjęcia do pracy uznaje kolor skóry. To wręcz podręcznikowy przykład rasizmu

Rząd Theresy May jest zbyt słaby, by przeprowadzić zmiany na rynku mediów publicznych Wielkiej Brytanii. Mimo, iż większość Brytyjczyków zdecydowała o opuszczeniu Unii przez Zjednoczone Królestwo, to nadal absolutnie dominującą pozycję w mediach publicznych mają zwolennicy pozostania we wspólnocie.

Zwolennicy Brexitu i osoby o konserwatywnych poglądach stanowią mały margines głosów dopuszczanych przez tego najsłynniejszego świecie nadawcę.

