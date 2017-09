Prawie 5 mln Polaków straci pieniądze. Firmy stracą pracowników. Rząd planuje pełne oskładkowanie wszystkich umów

ZUS już wie, kto zarabia na umowach cywilnoprawnych i nie płaci pełnych składek; wszystko wskazuje na to, że wkrótce czeka nas największa po 1989 r. reforma zasad zatrudniania milionów Polaków – informuje w poniedziałek „Rzeczpospolita”.

Pełne oskładkowanie przychodów ze wszystkich umów cywilnoprawnych, w tym o dzieło, już niedługo może stać się faktem. Analitycy ZUS i Ministerstwa Finansów ustalili, że ponad 4,6 miliona Polaków zarabia lub dorabia na takich kontraktach nawet 40 mld zł rocznie i nie płaci od tych przychodów pełnych składek. W ten sposób ZUS omija nawet 5 mld zł rocznie – czytamy w „Rz”.

„Wyróżniliśmy pięć segmentów osób zarabiających na kontraktach cywilnoprawnych” – powiedział gazecie dr Sławomir Dudek, dyrektor Departamentu Polityki Makroekonomicznej w ME.

Największa grupa, której mogą dotknąć zmiany, to ponad 2,6 mln młodych pracowników zarabiających sezonowo niewielkie kwoty. Druga to milion Polaków, dla których umowy cywilnoprawne stanowią główne źródło utrzymania. Są w niej zarówno osoby zatrudnione na umowach o pracę, jak i emeryci i renciści.

Następna, prawie półmilionowa grupa, to osoby zatrudnione na etatach, dla których kontrakty stanowią niewielkie źródło dodatkowego dochodu. Na koniec analitycy wyróżnili 32 tys. prowadzących działalność gospodarczą, zawierających jednocześnie umowy o dzieło, od których nie płacą ani ZUS, ani PIT, a także 2,5 tys. najbogatszych i najstarszych mężczyzn, niekorzystających z ulgi na dzieci – pisze poniedziałkowa „Rz”.

„Patrzymy, jakie zmiany możemy zaproponować. Decyzja w tym zakresie należy jednak do rządu” – powiedziała „Rzeczpospolitej” prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Zdaniem gazety wszystko wskazuje na to, „że wkrótce czeka nas największa po 1989 r. reforma zasad zatrudniania milionów Polaków”. „Propozycje ZUS dotyczą objęcia ubezpieczeniem osób, które do tej pory nie płaciły składek. Na celowniku jest nawet 2 mln osób, które dorabiają do wynagrodzenia na umowach o dzieło, nie płacąc od tych przychodów ani grosza ZUS. Podobnie jest z członkami zarządów spółek zatrudnionymi na podstawie powołania (bez etatu czy kontraktu) i prokurentami tych spółek” – analizuje problem gazeta.

Rząd wykorzystuje w miarę dobrą koniunkturę w gospodarce do wyduszenia ostatniego grosza ze wszystkich podatników. Zamiast ciąć wydatki, likwidować biurokrację i obniżać koszty funkcjonowania państwa rządzący wolą skupić się na kontrolowaniu i wyciskaniu pieniędzy z podatników. Tym sposobem przyczyniają się tylko do pogorszenia sytuacji gospodarczej. Oskładkowanie wszystkich umów spowoduje wzrost bezrobocia i powiększenie czarnego rynku pracy, a to oznacza mniejsze wpływy do budżetu.

Źródło: PAP